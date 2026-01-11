Przeszłość i trudne doświadczenia wpływają na nasze myśli i kształtowanie poczucia własnej wartości. Dla osób, które nie wierzą w siebie, przeszkody, które napotykają na swojej drodze wydają się nie do przebrnięcia. A gdy pojawiają się radosne momenty – nie potrafią się z nich w pełni cieszyć. Nie wierzą także w sprawczość własnych działań, rzadko wychodzą z inicjatywą i nie dzielą się swoimi pomysłami. Boją się krytyki, ponieważ kiedyś doświadczyli jej zbyt dużo. Brak pewności siebie utrudnia odnalezienie szczęścia i wewnętrznego spokoju. Dlatego bardzo ważne jest, aby regularnie doceniać siebie, próbować zwiększać poczucie własnej wartości i czuć się dobrze z samą sobą.

Jak być pewną siebie? Metoda małych kroków i uważności

Aby zwiększyć pewność siebie, na początek wystarczą drobne rzeczy, które wprowadzają nas w dobry nastrój, kształtują nasze myśli w stronę pozytywnych odczuć i redukują stres. Według niektórych badań, ludzie, którzy używają wody kolońskiej i perfum, czują się bardziej pewni siebie i atrakcyjni. Zapach zwiększa wiarę we własne możliwości. Wzmacnia wewnętrzne pokłady siły i przełamuje nieśmiałość.

Czerń jest zawsze w modzie, ponieważ pasuje do wszystkiego i optycznie wyszczupla sylwetkę. Wpływa również na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Osoby ubrane na czarno są odbierani jako inteligentni, pewni siebie i bardziej atrakcyjni.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Canadian Institute for Advanced Research przynależność do organizacji bądź oddolnie zorganizowanych ruchów społecznych wpływa na zwiększenie poczucia własnej wartości. Bycie członkiem grupy zrzeszającej ludzi, który wykazują podobne zainteresowania, wrażliwość społeczną z tożsamymi poglądami pozytywnie wpływa na nastawienie do własnej osoby. Nie ma nic lepszego niż poczucie bycia częścią społeczności, która czyni życie o wiele lepszym.

Wiek i pewność siebie są ze sobą ściśle powiązane. Kobiety po 30. roku życia są mniej krytyczne względem siebie i czują się bardziej komfortowo. Ale to nie wszystko. Im więcej lat mamy na koncie, tym mniej przejmujemy się opinią innych osób. Badania przeprowadzone przez firmę Saga pokazują, że pewność siebie jest czymś, co poprawia się wraz z upływem czasu. 59% osób w wieku powyżej 50 lat wyznało, że nabrało pewności siebie dopiero po wielu latach. Dotyczy to samoakceptacji na wielu płaszczyznach – od wyglądu aż po kontakty towarzyskie.