Nowy rozdział, nowa energia i zupełnie nowa fryzura. Paulina Smaszcz zaskoczyła fanów spektakularną metamorfozą, której efekty zaprezentowała w mediach społecznościowych. Prezenterka postawiła na przedłużane, jasne włosy, w których wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas. Internauci nie kryją zachwytu…

Pau­li­na Smaszcz to popularna dzien­ni­kar­ka, pre­­ze­n­ter­ka, eks­pert­ka ds. ko­mu­ni­ka­cji, a tak­że in­flu­en­cer­ka pochodząca z Poznania. Choć zaczynała jako hostessa to szybko została dostrzeżona przez przez właścicielki agencji modelek „Skandal”, co zaowocowało karierą w modelingu. Jej przygoda w tej branży nie trwała jednak długo- Paulina wycofała się z branży mody będąc na drugim roku studiów. Los miał jak widać miał dla niej inny plan- podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich w 1993 Smaszcz została dostrzeżona przez Małgorzatę Potocką i Grzegorza Ciechowskiego, którzy zaproponowali jej poprowadzenie koncertu „Debiutów” w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Od tamtej pory kariera Pauliny zaczęła się stopniowo rozkręcać.

Kolejne lata przyniosły jej zwycięstwo w konkursie prezenterów do oprawy TVP1, a także angaż w redakcjach wielu stacji telewizyjnych. Mowa tu między innymi o Nasza TV, Wizja TV, Wizja Sport, czy TVN Style. Na tym jednak nie koniec sukcesów zawodowych Pauliny. Gwiazda w późniejszych latach brała udział w wielu kampaniach reklamowych (między innymi Claudio Canziana), a także spełniała się w roli specjalisty ds. reklamy w warszawskiej siedzibie PZU S.A. Następnie pełniła funkcję szefowej działu PR, komunikacji i marketingu oraz rzeczniczki prasowej polskiego oddziału firm: Idea/Orange, Red Bull, Onet.pl, Microsoft, Bayer sp. z o.o., Canal+/nc+ i JLL Polska.

Jeśli chodzi o życie prywatne to przez wiele lat tworzyła szczęśliwe małżeństwo z Maciejem Kurzajewskiem. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu- para rozwiodła się na początku 2020 r.

Paulina Smaszcz pochwaliła się nową fryzurą. Ta długość robi wrażenie

Do tej pory Paulina Smaszcz raczej stroniła od odważnych zmian wizerunkowych, dlatego jej najnowsza metamorfoza wywołała spore poruszenie wśród obserwatorów. Gwiazda zdecydowała się na spektakularne przedłużenie włosów i postawiła na jasny blond w lekko falowanym wydaniu. Cały proces przemiany szczegółowo relacjonowała w sieci — od wizyty w salonie, przez profesjonalny makijaż, aż po efektowną sesję zdjęciową.

Samaszcz podkreśliła, że nowy wygląd jest dla niej czymś znacznie więcej niż tylko zmianą fryzury. Jak przyznała, czuje się gotowa na nowy etap i chce z odwagą patrzeć w przyszłość. W emocjonalnym wpisie zaznaczyła, że dojrzewała do tej decyzji przez długi czas, a sama metamorfoza stała się symbolem otwarcia na nowe możliwości i lepsze chwile.

Dojrzałam do zmiany, która nie jest ucieczką od przeszłości, ale pięknym otwarciem na wszystko, co nowe, lepsze i wspaniałe. Już może być tylko lepiej i na pełnej petardzie

– oznajmiła na Instagramie prezenterka.

Największe wrażenie zrobił jednak finał całej przemiany. Prezenterka przyznała, że kiedy zobaczyła siebie w lustrze w długich blond włosach, była autentycznie wzruszona. Dodała również, że wyjątkowo poruszyły ją słowa jej syna, który powiedział, że jest dumny z takiej mamy.

A ja patrzę w lustro i nie mogę uwierzyć, że to naprawdę ja. Wciąż ja, ale z innym wnętrzem i marzeniami. Nigdy nie miałam długich blond włosów. Nigdy nie byłam tak gotowa na życie jak teraz. Najbardziej wzruszył mnie jednak głos mojego syna Franka: „Mamo, jestem dumny, że mam taką mamę jak Ty”

– zdradziła Smaszcz.

Nową fryzurę gwiazdy docenili także internauci. Większość z nich zgodnie przyznaje, że odjęła jej lat i dodała świeżości, a sama Paulina promienieje pewnością siebie.

Jezu jak młodziutko, Jak młodziutko!; Wow..na początku jak zobaczyłam zdjęcie myślałam ze to jakaś przeróbka AI. Przepięknie, dziewczęco; Fenomenalna metamorfoza

