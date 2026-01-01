Przyjaźń to cudowne uczucie, które wzbogaca nasze wnętrze i czyni nas lepszymi ludźmi. Myśl o tym, że znaleźliśmy osoby, które doskonale nas rozumieją, okazują wsparcie i zaangażowanie sprawia, że czujemy się docenieni i ważni. Przyjaciele są wobec siebie szczerzy i lojalni, obie strony tej relacji ufają sobie wzajemnie i pomagają w trudnych chwilach. Bliskie naszemu sercu osoby dzielą nasze troski i radości. Niestety pielęgnowanie tych relacji jest coraz trudniejsze. Zwłaszcza gdy w dorosłym życiu czekają na nas codzienne obowiązki i zadania do wykonania. Okazuje się wówczas, że przestrzeń dla przyjaciół jest coraz mniejsza. Aby upływ czasu nie zniszczył pięknych i wartościowych relacji warto pamiętać o regularnym utrzymywaniu kontaktu. W tym pomóc może zasada pierwszej niedzieli.

Jak pielęgnować przyjaźń. Poznaj zasadę pierwszej niedzieli

Istnieje ryzyko, że wraz z upływem czasu i zmianą życiowych celów, założeniem własnych rodzin i dodatkowymi obowiązkami możemy stracić wartościową relację, którą kiedyś traktowaliśmy priorytetowo. Aby przyjaźń mogła dalej trwać, trzeba ją pielęgnować. Jeśli nie możemy spotkać się osobiście z naszym przyjacielem, warto pamiętać o telefonie lub wiadomościach tekstowych. Chociaż nie zastąpią rozmowy twarzą w twarz, dadzą poczucie bliskości. Nawet krótki kontakt pozwoli zorientować się, co dzieje się w życiu ważnej Ci osoby. W ten sposób pokazujemy swoje wsparcie i dajemy sygnał, że mimo życiowych zmian, osoby te nadal są dla nas bardzo ważne.

W regularnych spotkaniach bądź rozmowach na odległość pomoże zasada pierwszej niedzieli. Polega ona na bardzo prostym działaniu – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca znajdź czas dla przyjaciół. Może to być rozmowa przez telefon lub za pośrednictwem kamery lub wspólny spacer, wyjście na kawę bądź kolację.

Aby zasada zadziałała warto uczynić z niej regułę. Wygospodaruj chociaż kilka godzin bądź kilka kwadransów w miesiącu dla bliskich Ci osób. W ten sposób dajesz sygnał, że mimo zmian nadal są ważną częścią Twojego życia, z której nie chcesz rezygnować.