Bezsenność to jeden z tych męczących stanów, który wywołuje uczcie irytacji i bezsilności. Im bardziej chcemy zasnąć, tym trudniej nam to przychodzi. Zamiast długiego i relaksującego snu przekręcamy się z bok na bok wyobrażając sobie widok podkrążonych oczu o poranku i całodzienny brak energii. Niestety większość z nas miała kiedyś problem z zaśnięciem. Wiesz, że jesteś zmęczony, a twoje ciało woła o odpoczynek, ale z jakiegoś powodu twój mózg nie chce się wyłączyć i pozwolić ci się zdrzemnąć. Następnym razem, gdy ten stan przytrafi się Tobie spróbuj przestrzegać zasady kwadransa.

Bezsenność: co robić, gdy sen nie nadchodzi? Sprawdź metodę kwadransa

Zasada kwadransa jest bardzo prosta. Jeśli po 15 minutach spędzonych w łóżku nadal nie możesz zasnąć, powinnaś wstać i wrócić do sypialni tylko wtedy, gdy uczucie znużenia i senności znów do Ciebie powróci. Jednak jedno ważne zastrzeżenie: nie patrz na zegar, aby dokładnie odliczyć 15 minut. Takie działanie tylko przyczyni się do stresu związanego z niemożnością spania. Zamiast tego spróbuj z grubsza oszacować, ile czasu minęło bez patrzenia na zegar. I chociaż reguła kwadransa jest łatwą do zapamiętania sztuczką, nie jest to bezwzględna liczba, której należy przestrzegać. To umowny czas, który ma oszacować szansę na sen.

W rzeczywistości niektórzy eksperci od snu twierdzą, że możesz dać sobie nieco więcej czasu. Dr W. Chris Winter, MD, prezes Charlottesville Neurology and Sleep Medicine i autor The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It, powiedział, że „ogólnie rzecz biorąc, normalna latencja snu, czyli ilość czasu potrzebnego do zaśnięcia wynosi od pięciu do 20 minut”.

Po około 20 minutach gdy sen nadal się nie pojawia, powinnaś wstać z łóżka i zrobić coś relaksującego, na przykład poczytać w słabo oświetlonym pokoju lub posłuchać relaksującej muzyki. Kiedy poczujesz senność, wróć do łóżka i spróbuj ponownie zasnąć.