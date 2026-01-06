W wielu sklepach trwają obecnie zimowe wyprzedaże. Nie inaczej jest w przypadku Zary– zarówno stacjonarnie, jak i online możecie dorwać prawdziwe perełki w dużo niższych cenach. Zasada ta dotyczy nie tylko ubrań i dodatków, ale również perfum. Jednym z zapachów, które znalazły się na wyprzedaży, jest cytrusowy zapach od Jo Malone.

Gracefully Madrid to propozycja stworzona przez Jo Malone CBE, założycielkę marki Jo Loves, która przenosi nas prosto na słoneczne ulice hiszpańskiej stolicy. To zapach pełen światła, energii i niewymuszonej elegancji- taki, który kojarzy się z porannym spacerem po Madrycie, gdy powietrze jest jeszcze rześkie, a miasto dopiero budzi się do życia.

Kompozycja otwiera się wyraźnymi, soczystymi nutami cytrusów. Gorzka pomarańcza nadaje całości charakteru i lekkiej wytrawności, podczas gdy bergamotka i cytryna wnoszą świeżość oraz subtelną iskrę. W sercu zapachu pojawia się aromatyczna bazylia przełamana chłodzącą miętą – to połączenie sprawia, że perfumy są lekkie, czyste i niezwykle odświeżające. Całość osadzona jest na delikatnym, piżmowym tle, które dodaje kompozycji miękkości i elegancji, nie odbierając jej lekkości.

Gracefully Madrid to idealny wybór dla osób, które lubią świeże, cytrusowo-ziołowe zapachy z klasą- sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i w cieplejsze dni, gdy chcemy pachnieć lekko, ale wyrafinowanie. Obecnie woda perfumowana dostępna jest w cenie 99,90 zł, podczas gdy wcześniej kosztowała 149,90 zł za pojemność 100 ml. To świetna okazja, by sięgnąć po zapach sygnowany nazwiskiem Jo Malone w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.