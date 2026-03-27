Ju­­­sty­­­na Ste­­cz­ko­­w­ska to je­d­na z najbardziej cenionych wo­ka­li­stek Po­­l­sce. Pomimo tego, że już od najmłodszych lat wiedziała, że chce śpiewać to prawdziwy przełom w jej życiu nastąpił w 1992 r. To właśnie wtedy trafiła do pro­­­gra­­­mu „Sza­­n­sa na su­­k­ce­­­s”, w którym oczarowała wszystkich swoim wyjątkowym głosem. Artystka wykonała wówczas utwór „Bo­­­skie Bu­­­e­­no­­­s” z re­­­pe­­r­tu­­­a­­ru gru­­­py Ma­­­a­­nam, co jak się później okazało jej drzwi do świa­­­ta sho­w- bi­zne­su­­­…Od tam­tej chwi­li mo­że­my po­dzi­wiać ją nie ty­­l­ko na naj­wię­­k­szych sce­­­nach w Po­­l­sce, ale ró­­w­nież za gra­­­ni­­­cą. Ste­­cz­ko­­w­ska re­­­pre­­­ze­­n­to­­­wa­­­ła nasz kraj w Ko­­n­ku­­r­sie Pio­­­se­­n­ki Eu­­­ro­­­wi­­­zji- naj­pierw w 1995 r. w Du­­­bli­­­nie, a na­­­stę­­p­nie w 2025 r. w Ba­­­zy­­­lei. Wa­­r­to ró­­w­nież wspo­­­m­nieć, że gwia­­z­da wy­­­da­­­ła do­­­ty­­ch­czas aż 19 al­bu­­­mów stu­­­dy­­j­nych, co sta­­­no­­­wi im­po­­­nu­­­ją­­­cy do­­­ro­­­bek bio­­­rąc pod uwa­­­gę po­­l­ski ry­­­nek mu­­­zy­­cz­ny.

Wzruszona Steczkowska wspomina ostatnie chwile swojej mamy. Żałuje tej jednej rzeczy

Justyna Steczkowska nigdy nie ukrywała tego, że była mocno związana ze swoją mamą. Danuta Steczkowska była dla wokalistki kimś znacznie więcej niż tylko rodzicem – stanowiła fundament jej świata i największy autorytet. Wychowując liczną rodzinę, przekazała dzieciom nie tylko wartości, ale i miłość do muzyki, która na stałe wpisała się w ich życie. Gdy zdrowie pani Danuty zaczęło się pogarszać po poważnym udarze, Justyna bez wahania zdecydowała się otoczyć ją opieką we własnym domu. Jak sama podkreśla, nie traktowała tego jak obowiązku, lecz jako coś naturalnego i ważnego – formę wdzięczności za wszystko, co otrzymała.

Artystka goszcząc ostatnio w podcaście „Call me mommy” powróciła pamięcią do ostatnich wspólnych chwil ze swoją rodzicielką. W rozmowie z prowadzącą wyznała, że jest jedna rzecz, której trochę żałuje.

Jedyne, czego żałuję, to, że nie mogłam z nią pogadać jak kobieta z kobietą. Wiesz, kiedy już miałyśmy czas dla siebie i ona już nie była w aż takim biegu wychowania dzieci i wnuków. Żałuję, że tak nie usiadłam z nią i nie pogadałam o tym, jak jej się żyło. Ale nie jak matce, bo to widziałam przecież. I też mam tego absolutną świadomość, że to było dla niej naprawdę trudne i że ze wszystkim sobie dała radę. Była bardzo dzielna

– powiedziała Justyna Steczkowska.