Julia Roberts to jedna z największych ulubienic Ameryki. Laureatka Oscara jest także uznawana za jedną z najpiękniejszych aktorek Hollywood, a jej szeroki uśmiech stał się już jej znakiem rozpoznawczym. Niestety, jak twierdzi News Weekly, uwielbiana aktorka przeżywa teraz trudne chwile.

Roberts do tej pory mogła poszczycić się nie tylko stabilną pozycją zawodową, ale także udanym życiem rodzinnym. Aktorka od 17 lat jest żoną operatora filmowego Danny’ego Modera, z którym wychowuje trójkę dzieci. Jak jednak twierdzą amerykańskie media, małżeństwo przeżywa poważny kryzys, co ma być powodem znacznej utraty wagi aktorki. Według informacji do jakich dotarł magazyn, gwiazda ma teraz ważyć jedynie… 39 kg.

I chociaż trudno uwierzyć w te doniesienia, a sama Roberts od zawsze wyróżniała się szczupłą figurą, fani nie kryją niepokoju, obawiając się o stan zdrowia ukochanej idolki.

Myślicie, że to przez problemy w małżeństwie? A może przygotowuje się do roli?