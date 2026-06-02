Soczyste mango? Dojrzałe truskawki? A może rześkie cytrynowe nuty? Wybrałam najpiękniejsze letnie perfumy z Zary idealne na upały w mieście i wakacyjne wyjazdy. Te kompozycje to esencja lata. 

W tym sezonie wybieramy perfumy lekkie, świeże i soczyste. W trendach dominują aromatyczne owocowe akordy: od dojrzewających w słońcu truskawek, aż po słodką marakuję. Nowością są zapachy blisko skóry – pachnące jak morska bryza czy luksusowy balsam do opalania. Wciąż kochamy też klasyczne, kwiatowe kompozycje przywołujące obraz skąpanej w słońcu łąki czy pełnego aromatów ogrodu. Wszystkie znalazłam w hiszpańskiej sieciówce. Oto 7 najciekawszych perfum na lato 2026 z Zary. 

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Golden Floral Decade

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Świeży i elegancki. Taki jest zapach Golden Floral Decade. Otwierają go słodkie nuty ananasa, które po chwili nabierają głębi dzięki akordom kwiatu pomarańczy. Całość zwieńcza bursztynowa baza z wanilią. To perfumy idealne na długie ciepłe wieczory.

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Brise Minerale

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To perfumy inspirowane zapachem skóry po kąpieli w Morzu Śródziemnym. Nieoczywista kompozycja bazuje na świeżych akordach egzotycznej karamboli, wodnych nutach lotosu oraz ciepłym drzewie cedrowym. Efekt? Luksusowy zapach wakacji na dzikiej plaży – zmysłowy, otulający i nietuzinkowy.

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Solar Mango

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Perfumy z mango to jeden z wiodących trendów lata 2026. Te z Zary pachną świeżym, dojrzałym owocem, którego słodycz przełamują eleganckie nuty jaśminu i drzewa sandałowego. Jeśli szukasz świetlistej, promiennej kompozycji na ciepłe dni, ta może być strzałem w dziesiątkę.

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Maison D´ÉTÈ

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Minimalistyczne, cytrusowe perfumy pasują idealnie do lnianej koszuli, białego T-shirtu czy prostej sukienki. Te z Zary łączą w sobie orzeźwiające, cytrynowe akordy, nektrarynkę i białe piżmo.

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Coconut Tropic Tides

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W tym sezonie nie musisz planować dalekiej podróży, by poczuć zapach egzotycznych wakacji. Perfumy Coconut Tropic Tides to ich esencja. W składzie: kokos, soczyste owoce, lotos i fasola tonka.

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Peony

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Piwoniowe perfumy z Zary to klasyka gatunku. Poza akordem kwitnących piwonii zawierają nuty czerwonej porzeczki i wanilii. To must-have dla miłośniczek kwiatowo-owocowych kompozycji.

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Chaotic Berries

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Drogie perfumy z nutą czerwonych owoców mają konkurencję. Zapach z Zary to aromat dojrzałych truskawek i jeżyn skąpanych w słodkim syropie klonowym. Głębię kompozycji zapewnia nieoczywisty akord skóry.