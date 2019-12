„Darmowe konto”, „konto za 0 złotych”, „konto bezpłatne” – to określenia, jakich banki używają w stosunku do swoich rachunków, których właściciel nie musi ponosić żadnych kosztów. Czy rzeczywiście możemy uniknąć wszystkich opłat? Poznaj 5 najważniejszych informacji o darmowych kontach w banku!

1. Darmowe prowadzenie konta a wpływy

Bardzo często banki uzależniają prowadzenie konta za darmo od tego, czy zapewnione są na to konto stałe, comiesięczne wpływy. Każdy bank ma w tym zakresie inne ustalenia. Niektóre z nich określają taki wpływ w kwocie np. 1000 złotych, inne – 1500 złotych, ale zdarza się także, że wystarczające jest po prostu zapewnienie wpływu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę/zlecenia lub innego źródła dochodów bez progu kwotowego. Wymóg stałych wpływów nie jest wymagany chociażby dla osób uczących się (np. w przypadku takiego produktu jak konto studenckie). Wniosek? Nawet gdy bank reklamuje konto jako darmowe, warto sprawdzić tabele prowizji i opłat, aby nie zaskoczyły nas niespodziewane opłaty naliczone na koniec miesiąca.

2. Koszty karty płatniczej

Na darmowym koncie karta płatnicza jest również bezpłatna, ale zwykle wtedy, gdy wykona się określoną liczbę operacji w danym miesiącu (np. przez płatność w sklepie). Może to być od jednej do kilku operacji, w innym przypadku trzeba się szykować na obciążenie konta dodatkową opłatą w wysokości najczęściej od kilku do 10 złotych.

3. Darmowe konto a wypłaty z bankomatów

W przypadku darmowego konta można liczyć na bezpłatne wypłaty z wybranych bankomatów (jednej lub kilku sieci). Może się zatem zdarzyć, że poniesiemy dodatkowe koszty, gdy wypłacimy pieniądze z bankomatu innej sieci, szczególnie w trakcie wyjazdu za granicę, gdzie często bardzo ciężko znaleźć ten, który jest zgodnie z umową bankową bezpłatny. Czy można tego w jakiś sposób uniknąć? Okazuje się, że tak! Warto wybrać taki bank, który oferuje bezpłatny dostęp do dodatkowych bankomatów, za niewielką, miesięczną opłatą (nieprzekraczającą kilkunastu złotych). Wówczas dostęp do konta nie będzie jednak co prawda całkowicie bezpłatny, ale unikniemy większych kosztów. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują, szczególnie za granicę. Daje ono większą elastyczność w zakresie realizacji wypłaty środków ze swojego konta.

4. Darmowe konto a czas jego utrzymania

Przeglądając oferty darmowych kont bankowych, warto zwrócić uwagę na warunki promocyjne banku. Może się bowiem okazać, że gdy założymy takie konto i zerwiemy umowę po kilku miesiącach, zostaną nam naliczone różnego rodzaju opłaty. Zdarza się to szczególnie w sytuacji, w której nowym osobom, które dopiero zakładają konto, oferowane są ciekawe dodatki, jak np. dodatkowe środki, rabaty na zakupy lub bilety do kina. Ich uzyskanie jest możliwe po spełnieniu określonych wymagań, w tym także po utrzymaniu konta przez określony czas (np. pół roku, rok czy dwa lata).

5. Premie od banku a podatek

Wiele banków przyciąga nowych klientów, oferując im po założeniu darmowego konta premie określane kwotowo. Zwykle podawane są one w kwotach zaokrąglonych (np. 300 złotych lub 400 złotych). Trzeba jednak wiedzieć o tym, że tego typu premie podlegają opodatkowaniu. Na prezenty finansowe banku nakładany jest tzw. podatek Belki w wysokości 19%. Może się w związku z tym zdarzyć, że po spełnieniu wymogów banku otrzymamy niepełną kwotę premii, ponieważ zostanie potrącony z niej od razu podatek (np. zamiast 300 złotych premii na konto wpłyną tylko 243 złote). Warto zatem dokładnie przeczytać regulaminy w tym zakresie, żeby nie zaskoczyć się zyskami niższymi niż te przewidywane.

Materiał promocyjny