Zabawny, towarzyski, czuły i odpowiedzialny, ale na pewno nie narcystyczny. Nikt z nas nie chce, aby jego partner był zapatrzony wyłącznie w swoje potrzeby i skupiał się przesadnie na swoim wyglądzie. Niestety szczęście bywa ulotne i nie wszystkie randki można zaliczyć do grona udanych. Aby szybciej rozpoznać egoistyczną osobowość z wybujałym ego warto zapoznać się z pojęciem whelmingu. To nowy trend randkowy, który polega na przechwalaniu się atrakcyjnością i projektowaniu określonej wizji własnej osobowości.

Whelming, czyli uwaga na narcyzów. Nowy trend w randkowaniu zniechęca do dalszych spotkań

Whelming to kolejny trend, który rozszerza się wśród użytkowników popularnych portali do randkowania. Najprościej można opisać go sytuacją, gdy Twój nowo zapoznany znajomy chwali się liczbą osób, które chciały się z nim spotkać. A więc Ty powinnaś lub powinieneś czuć się wyjątkowo, ponieważ spośród tak szerokiego grona narcystyczny przyjaciel wybrał właśnie Ciebie.

W rozmowie z „Cosmopolitan” Annabelle Knight – brytyjska ekspertka specjalizująca się w tematach mowy ciała, seksu i związków – wyjaśniła, co tak naprawdę oznacza whelming: „dotyczy to osób, które pokazują jak bardzo są atrakcyjni. Przez co sprawiają, że czujesz, że powinieneś/powinnaś być wdzięczny/a, że w ogóle angażują się w relację z Tobą”. To pewien sposób projektowania własnej osoby, który skupia się wyłącznie na atrakcyjności fizycznej. Jest to także związane z podbudowaniem własnego ego. Wybór potencjalnych partnerów jest tak duży, że takiej osobie trudno jest podjąć ostateczną decyzję.

Możliwości, jakie dają portale randkowe mogą w pewnym momencie wywołać uczucie przytłoczenia. „Nigdy nie było łatwiejszej drogi do tego, aby związać się z nowym partnerem. Ale cały ten wybór może wydawać się przytłaczający. Masz lodówkę pełną jedzenia, ale nie jesteś głodny” – dodaje Knight. Nawet jeśli Twój nowy znajomy czuje, że opcje, które oferują aplikacje randkowe są dla niego zbyt rozległe i chce podzielić się z Tobą swoim odczuciem, wszystko sprowadza się do kwestii tego, w jaki sposób o tym opowie. Nadmierne skupianie się na swojej fizyczności i przechwalanie liczbą wiadomości od innych, potencjalnych kandydatów na partnerów może okazać się bardzo wąską i krótką dróżką, która finalnie prowadzi donikąd.