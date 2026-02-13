Friz i Wersow już wkrótce powitają na świecie swoje drugie dziecko. Dumna influcenerka opublikowała na Instagramie nowe fotki, na których prezentuje swój ciążowy brzuszek w topie i rajstopach. Wpis ten nie umknął uwadze Friza.

Wer­sow (We­ro­ni­ka Wi­śniew­ska, daw­niej So­wa) i Friz (Ka­rol Wi­śniew­ski) to obecnie jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych par w świe­cie in­flu­en­ce­rów. Męż­czy­zna jest dru­­gim pod wzglę­­dem li­cz­by sub­­skry­p­cji in­­dy­­wi­­du­­a­l­nym twó­r­cą na po­l­skim You Tu­­bie. W 2021 r. za­­jął dru­­gie mie­j­sce w ra­n­ki­n­gu naj­po­­pu­­la­r­nie­j­szych po­l­skich in­­flu­­e­n­ce­rów, stwo­­rzo­­nym przez cza­­so­­pi­­smo Fo­r­bes oraz 21. mie­j­sce na li­­­ście 40 naj­bo­­ga­t­szych Po­­la­­ków (we­­dług ty­­go­­d­ni­­ka „Wpro­­st”), któ­­rzy nie uko­ń­czy­­li czte­r­dzie­­ste­­go ro­­ku ży­­cia.

Jego żona- Wersow to po­cho­dzą­ca z Miel­ca ce­le­bryt­ka, która swoją sławę zawdzięcza działalności na plat­for­mie You Tu­be, swój kanał założyła w 2013 r. Kil­ka lat póź­niej do­łą­czy­ła z ko­lei do Eki­py Fri­za- in­flu­en­cer­ka za­mie­sza­ła wów­czas w ogrom­nej wil­li pod Kra­ko­wem wraz z in­ny­mi in­ter­ne­to­wy­mi twór­ca­mi. Obec­nie jej ka­nał sub­skry­bu­je po­nad 2, 5 mi­lio­na osób!

Wersow prezentuje na Instagramie ciążowy brzuszek. Friz już to skomentował

Friz i Wersow już wkrótce powitają na świecie swoje drugie dziecko. Informacja ta trafiła do mediów w styczniu 2026 r.- celebrytka opublikowała wówczas film na You Tubie, w którym poinformowała, że jest w ciąży. Od tamtego momentu para nie kryje radości związanej z nadchodzącymi ich zmianami. Wersow co jakiś czas wrzuca do sieci nowe zdjęcia przedstawiające jej rosnący brzuszek. Nie inaczej było tym razem. W czwartek, 12 lutego na oficjalnym Instagramie celebrytki pojawił się nowy wpis ze zdjęciami, na których ta pozuje w krótkim topie i rajstopach podkreślających jej sylwetkę. Zdjęcie nie umknęło uwadze Friza, który od razu zostawił komentarzem pod wpisem żony:

Kocham cię. Mega seksi.

– napisał pod postem.

Miło z jego strony?