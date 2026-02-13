Wersow prezentuje światu ciążowy brzuszek. Tak zareagował Friz
Friz i Wersow już wkrótce powitają na świecie swoje drugie dziecko. Dumna influcenerka opublikowała na Instagramie nowe fotki, na których prezentuje swój ciążowy brzuszek w topie i rajstopach. Wpis ten nie umknął uwadze Friza.
Wersow (Weronika Wiśniewska, dawniej Sowa) i Friz (Karol Wiśniewski) to obecnie jedna z najpopularniejszych par w świecie influencerów. Mężczyzna jest drugim pod względem liczby subskrypcji indywidualnym twórcą na polskim You Tubie. W 2021 r. zajął drugie miejsce w rankingu najpopularniejszych polskich influencerów, stworzonym przez czasopismo Forbes oraz 21. miejsce na liście 40 najbogatszych Polaków (według tygodnika „Wprost”), którzy nie ukończyli czterdziestego roku życia.
Jego żona- Wersow to pochodząca z Mielca celebrytka, która swoją sławę zawdzięcza działalności na platformie You Tube, swój kanał założyła w 2013 r. Kilka lat później dołączyła z kolei do Ekipy Friza- influencerka zamieszała wówczas w ogromnej willi pod Krakowem wraz z innymi internetowymi twórcami. Obecnie jej kanał subskrybuje ponad 2, 5 miliona osób!
Wersow prezentuje na Instagramie ciążowy brzuszek. Friz już to skomentował
Friz i Wersow już wkrótce powitają na świecie swoje drugie dziecko. Informacja ta trafiła do mediów w styczniu 2026 r.- celebrytka opublikowała wówczas film na You Tubie, w którym poinformowała, że jest w ciąży. Od tamtego momentu para nie kryje radości związanej z nadchodzącymi ich zmianami. Wersow co jakiś czas wrzuca do sieci nowe zdjęcia przedstawiające jej rosnący brzuszek. Nie inaczej było tym razem. W czwartek, 12 lutego na oficjalnym Instagramie celebrytki pojawił się nowy wpis ze zdjęciami, na których ta pozuje w krótkim topie i rajstopach podkreślających jej sylwetkę. Zdjęcie nie umknęło uwadze Friza, który od razu zostawił komentarzem pod wpisem żony:
Kocham cię. Mega seksi.
– napisał pod postem.
Miło z jego strony?