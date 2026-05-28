Roksana Węgiel kilka dni temu pojawiła się na Polsat Hit Festiwal. Tego typu wydarzenia stanowią doskonałą okazję nie tylko do kontaktu z fanami, ale również rozmów z dziennikarzami. W wywiadzie dla Faktu została artystka wypowiedziała się między innymi na temat eurowizyjnego występu Justyny Steczkowskiej z 2025 r. Jej słowa mogą zaskoczyć…

Ju­­­­sty­­­­na Ste­­­cz­ko­­­w­ska to je­­d­na z najpopularniejszych wokalistek w Po­­­l­sce. Gwiazda już od najmłodszych lat wiedziała, że chce łączyć swoją przyszłość z muzyką. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił jednak w 1992 r.- to wła­śnie wte­dy tra­fi­ła do pro­­­­gra­­­­mu „Sza­­­n­sa na su­­­k­ce­­­­s”, w któ­rym ocza­ro­wa­ła wszyst­kich swo­im gło­sem. Ar­tyst­ka zaśpiewała wów­czas „Bo­­­­skie Bu­­­­e­­­no­­­­s” z re­­­­pe­­­r­tu­­­­a­­­ru gru­­­­py Ma­­­­a­­­nam, co jak się póź­niej oka­za­ło jej drzwi do świa­­­­ta sho­­w- bi­­zne­­su­­­­…Od ta­m­tej chwi­­li mo­­że­­my po­­dzi­­wiać ją nie ty­­­l­ko na naj­wię­­­k­szych sce­­­­nach w Po­­­l­sce, ale ró­­­w­nież za gra­­­­ni­­­­cą.

Artystka reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji aż dwukrotnie — po raz pierwszy w 1995 roku w Dublinie, a następnie w 2025 roku w Bazylei. Jej występ z utworem „Gaja” zrobił ogromne wrażenie na internautach. Wielu fanów Eurowizji publikowało w sieci specjalne nagrania, w których zachwycali się niezwykłymi umiejętnościami wokalnymi gwiazdy. Warto również podkreślić, że artystka wydała dotąd aż 19 albumów studyjnych, co stanowi imponujący dorobek na polskim rynku muzycznym.

Roxie Węgiel wbiła szpilę Justynie Steczkowskiej? „Nie jestem fanką takiego bawienia się w wiedźmy”

Za nami Polsat Hit Festiwal, którego jedną z gwiazd była młoda wokalistka- Roksana Węgiel. Tego typu wydarzenia stanowią doskonałą okazję nie tylko do kontaktu z fanami, ale również rozmów z dziennikarzami. W wywiadzie dla Faktu artystka wypowiedziała się między innymi na temat eurowizyjnego występu Justyny Steczkowskiej z 2025 r., który jak się okazuje nie przypadł jej do gustu…

Artystka przyznała, że choć bardzo docenia talent wokalny Steczkowskiej, to sama nie jest zwolenniczką estetyki, którą piosenkarka zaprezentowała podczas występu do utworu „Gaja”. Roxie podkreśliła, że kieruje się w życiu określonymi wartościami i jako osoba wierząca nie utożsamia się z motywami nawiązującymi do magii czy mistycyzmu.

Ja nie jestem fanką takiego bawienia się w wiedźmy. Pytanie, kto ma jakie wartości. Ja jestem katoliczką i po prostu to nie było w moim klimacie też. Alicja w tym roku świetna, a Justyna ma wokal, zdecydowanie

– wyznała w rozmowie z Faktem Roxie Węgiel.

A Wy, zgadzacie się z jej opinią?