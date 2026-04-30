Waniliowe perfumy nie są zarezerwowane na chłodne dni. Wiosną wracają do nas w zupełnie innej odsłonie – świeżej, lekkiej, a przy tym niezwykle zmysłowej. Uwielbiasz zapachy z nutą słodyczy? Te kompozycje udowadniają, że gourmand może być idealnym wyborem, gdy temperatury za oknem rosną.

Waniliowe perfumy na wiosnę przywodzą na myśl pierwsze słoneczne dni. Są idealne zarówno na co dzień, jak i na randkę, spotkanie z przyjaciółmi czy wyjątkowe okazje. W przeciwieństwie do klasycznych zapachów gourmand, te są lżejsze, bardziej energetyczne, dają wrażenie słońca na skórze i poprawiają nastrój. Wybrałyśmy pięć kompozycji, w których wanilia ujawnia swój świetlisty, delikatnie kremowy charakter.

1 Armani My Way Sunny Vanilla Kup teraz Ten zapach z wanilią to esencja radości życia. Zamknięta w złotym flakonie kompozycja skrywa w sobie świeże akordy ananasa i bergamotki, tuberozy i jaśminu oraz ciepłej wanilii. Te kwiatowo-owocowe perfumy ze słodkim finiszem sprawdzą się idealnie zarówno na co dzień, jak i podczas wiosennych randek i spotkań z przyjaciółmi.

2 GUERLAIN Aqua Allegoria Bosca Vanilla Forte Kup teraz Jeśli poszukujesz zapachu, który przeniesie Twoje myśli na rajską plażę, ten urzeknie Cię od razu. W składzie znajdziemy gorzką pomarańczę i drewno z morza, a także cyprysy i ciepłe akordy słodkiej wanilii. Kompozycja inspirowana korsykańską naturą daje wrażenie słońca na skórze.

3 Korres Vanilla Freesia Kup teraz Ten zapach to najlepszy dowód na to, że perfumy z wanilią mogą pachnieć świeżo i energetyzująco. To zasługa takich nut, jak bergamotka, kwiat liczi, herbata czy jaśmin, którym głębi dodaje zmysłowe połączenie wanilii, frezji i piżma. Jeśli marzą Ci się słodkie, ale orzeźwiające perfumy na wiosnę, te są zdecydowanie warte uwagi.

4 Maison Asrar Vanilla Voyage Kup teraz Sekretem tych arabskich perfum jest połączenie wanilii i jaśminu. Dzięki niemu, choć otulające, są jednocześnie świeże i szalenie kobiece. W składzie znalazły się też akordy masła, karmelu i miodu, dlatego to propozycja dla prawdziwych miłośniczek deserowych kompozycji.