Styczeń w pełni, a to może oznaczać tylko jedno- śnieg, mróz i zimne powietrze. Według najnowszych prognoz najbliższe tygodnie nie będą nas oszczędzać. Mimo wszystko zimowa aura ma też swoje plusy- to właśnie podczas największych mrozów wiele ciężkich kompozycji wybrzmiewa na skórze najpiękniej, zyskując głębię, aksamitność i wyjątkową trwałość. To idealny moment, by sięgnąć po niszowe perfumy, które latem mogłyby być zbyt intensywne, a teraz stają się drugą skórą.

1 BDK Gris Charnel Kup teraz Gris Charnel to zapach styczniowego zmierzchu. Otwiera się aromatem kardamonu, który zamiast ostrości oferuje aksamitne ciepło, subtelnie splecione z nutą czarnej herbaty i kremowej figi. To moment ciszy, gdy miasto zwalnia, a powietrze staje się cięższe od myśli. W sercu kompozycji irys wnosi pudrową elegancję, kontrastując z ziemistą wetywerią bourbon, nadając całości wyrafinowany, niemal melancholijny charakter. Baza z drzewa sandałowego i fasolki tonka otula skórę jak wełniany szal- spokojnie, blisko i długo. Gris Charnel nie krzyczy. On trwa, zostając w pamięci niczym niedopowiedziana rozmowa.

2 Jo Malone Velvet Rose & Oud Intense Kup teraz To róża po zmroku- ciemna, aksamitna i niepokojąco piękna. Velvet Rose & Oud nie flirtuje z niewinnością, lecz celebruje dekadencję i siłę klasycznych akordów. Pikantny goździk i słodkawa pralina w otwarciu tworzą zmysłowe napięcie, które szybko ustępuje miejsca bogatej, głębokiej róży damasceńskiej. Jest pełna, niemal aksamitna w dotyku, jak płatki zanurzone w ciepłym świetle świec. W bazie oud nadaje zapachowi mrocznej głębi i magnetyzmu- suchej, drzewnej, lekko dymnej. To kompozycja dla tych, którzy lubią zapachy z charakterem: wyraziste, eleganckie i absolutnie niezapomniane.