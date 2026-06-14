Wakacje nad Bałtykiem? Oto 5 zapachów, które idealnie komponują sią z morskim powietrzem
Nie ma nic bardziej odprężającego niż spacer brzegiem Bałtyku o poranku, gdy powietrze przesycone jest solą morską, a wiatr niesie ze sobą zapach wydm, słońca i lasu. Jakie perfumy najlepiej sprawdzą się w nadbałtyckim klimacie? Wybraliśmy dla Was pięć zapachów, które doskonale współgrają z morską bryzą.
Hermès- Eau des Merveilles BleueKup teraz
Hermès Eau des Merveilles Bleue to wyjątkowa kompozycja stworzona w 2017 roku przez Christine Nagel – utalentowaną perfumiarkę, stojącą za wieloma kultowymi zapachami marki Hermès. Ten drzewno-mineralny zapach otwiera się promienną świeżością jagody jałowca, przechodząc w głębię ciepłej paczuli i kończąc na subtelnym, słonym akcencie przypominającym kamień rozgrzany słońcem. Eau des Merveilles Bleue to idealny towarzysz letnich dni – szczególnie tych spędzanych nad Bałtykiem. Jego chłodna świeżość i słona nuta doskonale współgrają z nadmorskim klimatem. Jeśli jeszcze nie znasz tego zapachu to jest to idealny moment, aby go przetestować.
Mugler- WomanityKup teraz
Kolejną z propozycji na naszej liście jest zapach Womanity od Muglera. Powstały z myślą o kobiecie nowoczesnej, twórczej i pełnej wewnętrznej siły, stanowi oryginalną interpretację kobiecości- wielowymiarowej i niejednoznacznej. Kompozycja oparta na figach- zarówno owocach, jak i drzewie figowym- wnosi do zapachu soczystą słodycz i subtelne drzewne tony. Przełamuje je odważny akord kawioru, który dodaje całości charakterystycznej, lekko słonej pikantności. Efekt? Perfumy, które intrygują, przyciągają i nie pozwalają o sobie zapomnieć. Zwieńczenie flakonu stanowi rzeźbiony totem, a zdobiący go łańcuch i pierścień symbolizują więź, łączącą kobiety na całym świecie.
Marc-Antoine Barrois- GanymedeKup teraz
Kolejne perfumy to idealna propozycja dla wszystkich fanów niszowych zapachów. Ganymede stworzone przez Quentina Bischa w 2019 r. to trwała, niepowtarzalna kompozycja pełna gry kontrastów i ponadczasowej elegancji. W jej składzie znajdziemy między innymi: chiński osmantus, liść fiołka, nuty mineralne, szafran, piżmo, paczulę oraz akigalawood.
Angel Schlesser FemmeKup teraz
Angel Schlesser Femme to zapach, który emanuje cichą siłą i elegancją. Stworzony przez mistrza perfumiarstwa Alberto Morillasa, jest niczym szkic delikatną ręką- wyważony, subtelny, a jednocześnie pełen wyrazu. To perfumy dla kobiet, które nie potrzebują krzyczeć, by być zauważone- ich obecność mówi sama za siebie. Kompozycja otwiera się świeżym tchnieniem cytrusów – bergamotki, mandarynki i jałowca, które szybko zostają otulone łagodną słodyczą kwiatu pomarańczy. W sercu zapachu rozwijają się pikantne nuty papryczki pimento, przełamane lekką zmysłowością konwalii i ciepłem nut drzewnych. Baza, zbudowana na piżmie, szałwii i kardamonie, pozostawia po sobie miękki, pudrowo-przyprawowy ślad – wyrafinowany i zapamiętywalny.
Jo Malone Wood Sage & Salt SeaKup teraz
Naszą listę zamyka dobrze wszystkim znany Jo Malone Wood Sage & Salt Sea od Joe Malone. Perfumy te to prawdziwy zapach wolności i czystości. Ta unisexowa woda kolońska, skomponowana przez Christine Nagel, to propozycja dla tych, którzy cenią sobie prostotę natury i subtelne emocje, ukryte w zapachowych niuansach. Otwiera się świeżym powiewem cytrusów- mandarynki i limonki- które błyskawicznie orzeźwiają zmysły. Zaraz potem pojawia się ziołowa nuta bazylii, dodająca zapachowi zielonej głębi. Morski akord łączy się z mineralną, słoną aurą, tworząc niezwykle autentyczne wrażenie spaceru po skalistym brzegu oceanu. Ciepłe tony drewna i delikatna słodycz kwiatu nektarynki oraz miodu dopełniają całość, nadając kompozycji miękkości i trwałości.