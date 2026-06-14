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Angel Schlesser Femme

Angel Schlesser Femme to zapach, który emanuje cichą siłą i elegancją. Stworzony przez mistrza perfumiarstwa Alberto Morillasa, jest niczym szkic delikatną ręką- wyważony, subtelny, a jednocześnie pełen wyrazu. To perfumy dla kobiet, które nie potrzebują krzyczeć, by być zauważone- ich obecność mówi sama za siebie. Kompozycja otwiera się świeżym tchnieniem cytrusów – bergamotki, mandarynki i jałowca, które szybko zostają otulone łagodną słodyczą kwiatu pomarańczy. W sercu zapachu rozwijają się pikantne nuty papryczki pimento, przełamane lekką zmysłowością konwalii i ciepłem nut drzewnych. Baza, zbudowana na piżmie, szałwii i kardamonie, pozostawia po sobie miękki, pudrowo-przyprawowy ślad – wyrafinowany i zapamiętywalny.