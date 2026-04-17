Gdybyśmy miały wybrać tylko jeden zapach, który kojarzy się z majem, bez wątpienia byłby to bez. Jego urzekający, kwiatowy aromat wypełnia nie tylko miejskie skwery, parki i ogrody, ale też flakony perfum. Oto 3 kompozycje z nutą lilaka idealne na wiosnę.

Biały, fioletowy lub w odcieniach błękitu – bez to jeden z najbardziej urokliwych i najpiękniej pachnących, wiosennych krzewów. Nic dziwnego, że od lat inspiruje perfumiarzy, którzy do perfekcji opanowali sztukę tworzenia zapachów z jego wyraźnym, kwiatowym aromatem. To właśnie po te zapachy sięgamy w maju.

Jak pachną perfumy z bzem?

Bez w perfumach to zwykle akord tworzony przez różne kwiatowe nuty: róży, jaśminu, konwalii czy zielonych aldehydów. To dlatego za każdym razem pachnie nieco inaczej, ale zawsze sprawia, że bazująca na nim kompozycja jest świeża, delikatna i niezwykle zmysłowa. Perfumy z nutą bzu są bardzo eleganckie, szybko zapadają w pamięć i sprawdzają się w wielu sytuacjach. To kompozycje idealne zarówno do biura, jak i na randkę.

Kto pokocha perfumy z nutą bzu?

Bzowe perfumy to prawdziwy rarytas dla osób gustujących w zielonych, kwiatowych zapachach – świeżych, a zarazem delikatnych i nieco romantycznych. W zależności od nut zapachowych mogą być czysto kwiatowe, kwiatowo-owocowe albo bardziej kremowe i blisko skóry. Dzięki temu dla wielu z nas mogą okazać się prawdziwym odkryciem.

Najpiękniejsze perfumy z akordem bzu – jakie wybrać?

O ich ostatecznym charakterze decydują wykorzystane w kompozycji nuty. Perfumy z bzem, w których wyczuć można akordy soczystych owoców to esencja klasyki na wiosnę. Uwagę przykuwają jednak również bardziej minimalistyczne, kremowe zapachy. Oto 3 idealne na coraz cieplejsze wiosenne dni.

1 Lanvin Éclat d'Arpège To zdecydowanie najsłynniejszy zapach z lilakiem od lat. Perfumy Lanvin Éclat d'Arpège oddają paryską elegancję. Pachną czystym, skąpanym w słońcu bzem, soczystą brzoskwinią i piwonią. W sercu znajdziemy nuty wisterii i herbaty, a baza łączy w sobie akordy bursztynu, cedru i piżma. Całość tworzy niezwykle interesujący, kwiatowo-owocowy zapach, który przywodzi na myśl pierwsze, wiosenne spacery po mieście.

2 Issey Miyake A Drop d'Issey Ten flakon skrywa w sobie bez w bardziej nowoczesnym wydaniu. Jego twórczyni Ane Ayo chciała zaprojektować świetliste, kwiatowe perfumy z wyczuwalnym akordem lilaka. Kompozycję dopełniają nuty róży damasceńskiej, kwiatu pomarańczy, mleka migdałowego i piżma. To jeden z zapachów blisko skóry, które otulają na długie godziny.