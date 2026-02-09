To nie koniec okazji w Hebe. W drogerii właśnie ruszyła promocja na perfumy, dzięki której uwielbiane zapachy kupimy nawet 80% taniej. To idealny moment na zakup walentynkowego prezentu dla siebie lub swojej drugiej połówki.

Vanilla Voyage od Maison Asrar, Gulf Orchid Pink Marshmallow czy Lattafa Eclaire to tylko niektóre z wielu zapachów objętych promocją 1+1 w Hebe. Drugie tańsze perfumy kupimy 80% taniej. Wystarczy wrzucić do koszyka dwa flakony z oferty, a rabat naliczy się automatycznie. Akcja dotyczy produktów takich marek, jak La Rive, Puccini czy Paris Corner. Mniej zapłacimy też za popularne arabskie perfumy Gulf Orchid, Maison Asrar czy Lattafa. To dobry moment na zakup prezentu dla kogoś bliskiego czy wybór nowej kompozycji na wiosnę. Na które zapachy warto zwrócić szczególną uwagę?

1 La Rive Vintage Flowers Kup teraz To jedna z ciekawszych, kwiatowo-owocowych kompozycji na wiosnę. Tworzą ją nuty gardenii, jaśminu, czerwonych owoców i mandarynki z dodatkiem cukru i paczuli.

2 Maison Asrar Vanilla Voyage Kup teraz Jeden z najpiękniejszych, otulających waniliowych zapachów. Słodki, ale nie duszący. W składzie poza wanilią ma karmel, masło, bursztyn i miód. Lekkości nadają mu akordy jaśminu i fasoli tonki.

3 Gulf Orchid Pink Marshmallow Kup teraz Kompozycja inspirowana różową pianką urzeka słodkimi aromatami truskawek, malin, bitej śmietany i kokosa. Gratka dla miłośniczek perfum gourmand.

4 Paris Corner Pear Potion Kup teraz Owocowe perfumy idealne na zbliżającą się wiosnę. Świeżości nadają im nuty jabłka, gruszki i malin przełamane słodyczą karmelu i akordem jaśminu. Zapach ma przypominać piknik na łące.

5 S. Oliver For Her Kup teraz Kwiatowe perfumy, w których wyczuć można akordy magnolii, róży, piwonii i bergamotki. Głębi dodaje im baza z piżma i bursztynu, a pikanterii – szczypta pieprzu.