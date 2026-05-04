Viola Kołakowska to modelka i aktorka pochodząca z Chorzowa. Publiczność może kojarzyć ją z ról w takich produkcjach jak: „Egoiści” (2000) czy „Dzień Świra” (2002). W 2000 r. wystąpiła w spektaklu Teatru Telewizji „Temida jest kobietą, czyli historie zapożyczone od Guy de Maupassanta” Tomasza Wiszniewskiego. Na tym jednak nie koniec sukcesów zawodowych Violi- kilka lat później, bo w 2009 r. dołączyła do grona ekipy programu Dzień Dobry TVN, gdzie wspólnie z Ewą Krajewską przygotowywała cykl reportaży pt. „Moje ciuchy: metamorfoza…”. Kołakowska ma na swoim koncie również udział w czwartej edycji programu „Agent- Gwazdy”. Była modelka walczyła dzielnie podejmując się niełatwych zadań, a ostatnie zajęła wysokie trzecie miejsce. Jeśli chodzi o życie prywatne gwiazdy to przez długi czas była związana z popularnym aktorem- Tomaszem Karolakiem z którym ma dwoje dzieci- córkę Lenę oraz syna Leona.

Viola Kołakowska dodała tajemnicze Insta Story. „Dlaczego środowisko milczy?”

Viola Kołakowska to jedna z tych gwiazd, która nie boi się poruszać trudnych i niewygodnych tematów. Choć była modelka nie pojawia się w mediach tak często, jak kiedyś to wciąż jest aktywna na swoim Instagramie. Ostatnio zamieściła tam enigmatyczną relację, która może wywołać niemałe poruszenie. Gwiazda zasugerowała, że na planie jednego z polskich filmów – i to kilka lat temu – miało dojść do poważnego nadużycia, które nigdy nie ujrzało światła dziennego. Z jej słów wynika, że w sprawę zamieszane są znane osoby ze świata filmu, a odpowiedzialność ma spoczywać na popularnym aktorze. Kołakowska wyraźnie zaznaczyła przy tym, że nie chodzi o Tomasza Karolaka.

Na planie pewnego filmu kilka lat temu zostało popełnione przestępstwo i ukryte. Do ukrycia tego przestępstwa nakłoniła ofiarę jedna z bardzo popularnych i cenionych aktorek. Przestępstwa natomiast dokonał popularny i ceniony aktor i nie jest to ojciec moich dzieci, żeby było jasne

– zaczęła swój wpis była modelka.

W swoim wpisie mocno zaakcentowała problem milczenia i braku reakcji ze strony branży, sugerując, że osoby pokrzywdzone często zostają bez wsparcia, a sprawy są wyciszane. Zaapelowała również, by ofiara zdobyła się na odwagę i opowiedziała swoją historię, podkreślając, że tylko w ten sposób możliwe jest przerwanie zmowy milczenia i realna szansa na sprawiedliwość.

Namawiam ofiarę do ujawnienia tej trudnej historii. Nie może być tak, że ofiary są zastraszane, czują się winne i cierpią w milczeniu, a sprawcy żyją sobie miło i wygodnie w świetle reflektorów. Mam nadzieję, że ta historia, jak i wiele innych przemilczanych, ujrzą światło dzienne i na tym świecie będzie można doświadczyć sprawiedliwości i wyrównania, bo niestety póki co jej nie ma

– dodał na końcu.