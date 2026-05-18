Viola Kołakowska gorzko o relacji z Karolakiem. „Nie wiem, czy kiedykolwiek byliśmy razem”
Choć z pozoru ich relacja mogła wyglądać na szczęśliwą prawda, to prawa o związku Violi Kołakowskiej i Tomasza Karolaka okazuje się znacznie bardziej skomplikowana. W szczerej rozmowie z Żurnalistą była modelka wróciła do bolesnych wspomnień i bez ogródek opowiedziała o emocjonalnym trójkącie, kłamstwach oraz wysokiej cenie, jaką przyszło jej zapłacić za tę miłość…
Viola Kołakowska to modelka i aktorka pochodząca z Chorzowa. Szerszej publiczności dała się poznać za sprawą ról w takich produkcjach jak: „Egoiści” (2000) czy „Dzień Świra” (2002). W 2000 r. wystąpiła w spektaklu Teatru Telewizji „Temida jest kobietą, czyli historie zapożyczone od Guy de Maupassanta” Tomasza Wiszniewskiego. Na tym jednak nie koniec sukcesów zawodowych Violi- kilka lat później, bo w 2009 r. dołączyła do grona ekipy programu Dzień Dobry TVN, gdzie wspólnie z Ewą Krajewską przygotowywała cykl reportaży pt. „Moje ciuchy: metamorfoza…”.
Viola była również jedną z uczestniczek czwartej edycji programu „Agent- Gwazdy”. Gwiazda walczyła dzielnie podejmując się niełatwych zadań, ostatecznie zajmując wysokie trzecie miejsce. Jeśli chodzi o życie prywatne gwiazdy to przez długi czas była związana z popularnym aktorem- Tomaszem Karolakiem z którym ma dwoje dzieci- córkę Lenę oraz syna Leona.
Viola Kołakowska wprost o relacji z Tomaszem Karolakiem. Jej słowa mogą zaskoczyć…
Viola Kołakowska gościła ostatnio w podcaście u Żurnalisty. W rozmowie z dziennikarzem wróciła pamięcią między innymi do skomplikowanej relacji z Tomaszem Karolakiem. Była modelka wyznała, że w momencie, gdy ich ścieżki skrzyżowały się po raz pierwszy to zarówno ona, jak i aktor byli w związkach.
On był w relacji i ja byłam w relacji i tam się spotkaliśmy. (…) My nie widzieliśmy się przez rok. My nie mieliśmy przez rok kontaktu. Po roku Tomek się do mnie odezwał. On miał zakończyć swoją relację, a ja swoją. Mieliśmy zrobić porządek w swoich życiach. Ja swoją relację zakończyłam, on też powiedział, że zakończył, ale skłamał
– zaczęła swoją opowieść Viola.
Żurnalista od razu zasugerował, że Karolak mógł być wówczas w związku z Magdaleną Boczarską, co potwierdziła Viola. Prowadzący chciał kontynuować ten wątek i dopytał modelkę o to, czy w trakcie później trwania ich relacji Tomasz powracał do swojej byłej ukochanej.
Co oni tam robili, to ja nie wiem. Wiem, że na pewno żyłam w trójkącie emocjonalnym, bo jego była partnerka skutecznie tutaj działała. (…) Ja zapłaciłam ogromną cenę
– wyznała wprost Kołakowska.
Żurnalista chciał się także dowiedzieć, w którym momencie Viola ostatecznie rozstała się z Karolakiem.
To od kiedy tak naprawdę nie jesteście razem?
– drążył dziennikarz.
Tak naprawdę to od bardzo dawna. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliśmy razem
– wyznała gorzko Viola.
