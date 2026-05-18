Choć z pozoru ich relacja mogła wyglądać na szczęśliwą prawda, to prawa o związku Violi Kołakowskiej i Tomasza Karolaka okazuje się znacznie bardziej skomplikowana. W szczerej rozmowie z Żurnalistą była modelka wróciła do bolesnych wspomnień i bez ogródek opowiedziała o emocjonalnym trójkącie, kłamstwach oraz wysokiej cenie, jaką przyszło jej zapłacić za tę miłość…

Vio­la Ko­ła­kow­ska to mo­del­ka i ak­tor­ka po­cho­dzą­ca z Cho­rzo­wa. Szerszej publiczności dała się poznać za sprawą ról w takich produkcjach jak: „Ego­iści” (2000) czy „Dzień Świ­ra” (2002). W 2000 r. wy­stą­pi­ła w spek­ta­klu Te­atru Te­le­wi­zji „Te­mi­da jest ko­bie­tą, czy­li hi­sto­rie za­po­ży­czo­ne od Guy de Mau­pas­san­ta” To­ma­sza Wisz­niew­skie­go. Na tym jed­nak nie ko­niec suk­ce­sów za­wo­do­wych Vio­li- kil­ka lat póź­niej, bo w 2009 r. do­łą­czy­ła do gro­na eki­py pro­gra­mu Dzień Do­bry TVN, gdzie wspól­nie z Ewą Kra­jew­ską przy­go­to­wy­wa­ła cykl re­por­ta­ży pt. „Mo­je ciu­chy: me­ta­mor­fo­za­…”.

Viola była również jedną z uczestniczek czwartej edycji pro­gra­mu „Agen­t- Gwaz­dy”. Gwiazda wal­czy­ła dziel­nie po­dej­mu­jąc się nie­ła­twych za­dań, ostatecznie za­jmując wy­so­kie trze­cie miej­sce. Je­śli cho­dzi o ży­cie pry­wat­ne gwiaz­dy to przez dłu­gi czas by­ła zwią­za­na z po­pu­lar­nym ak­to­re­m- To­ma­szem Ka­ro­la­kiem z któ­rym ma dwo­je dzie­ci- cór­kę Le­nę oraz sy­na Le­ona.

Viola Kołakowska wprost o relacji z Tomaszem Karolakiem. Jej słowa mogą zaskoczyć…

Viola Kołakowska gościła ostatnio w podcaście u Żurnalisty. W rozmowie z dziennikarzem wróciła pamięcią między innymi do skomplikowanej relacji z Tomaszem Karolakiem. Była modelka wyznała, że w momencie, gdy ich ścieżki skrzyżowały się po raz pierwszy to zarówno ona, jak i aktor byli w związkach.

On był w relacji i ja byłam w relacji i tam się spotkaliśmy. (…) My nie widzieliśmy się przez rok. My nie mieliśmy przez rok kontaktu. Po roku Tomek się do mnie odezwał. On miał zakończyć swoją relację, a ja swoją. Mieliśmy zrobić porządek w swoich życiach. Ja swoją relację zakończyłam, on też powiedział, że zakończył, ale skłamał

– zaczęła swoją opowieść Viola.

Żurnalista od razu zasugerował, że Karolak mógł być wówczas w związku z Magdaleną Boczarską, co potwierdziła Viola. Prowadzący chciał kontynuować ten wątek i dopytał modelkę o to, czy w trakcie później trwania ich relacji Tomasz powracał do swojej byłej ukochanej.

Co oni tam robili, to ja nie wiem. Wiem, że na pewno żyłam w trójkącie emocjonalnym, bo jego była partnerka skutecznie tutaj działała. (…) Ja zapłaciłam ogromną cenę

– wyznała wprost Kołakowska.

Żurnalista chciał się także dowiedzieć, w którym momencie Viola ostatecznie rozstała się z Karolakiem.

To od kiedy tak naprawdę nie jesteście razem?

– drążył dziennikarz.

Tak naprawdę to od bardzo dawna. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliśmy razem

– wyznała gorzko Viola.

Spodziewaliście się tego, że ich relacja była aż tak burzliwa?