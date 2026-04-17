Rodzina Beckhamów jakiś czas temu ponownie znalazła się w centrum zainteresowania mediów. Niemałe poruszenie wywołało oficjalne oświadczenie najstarszego syna projektantki i piłkarza. W ostatnim wywiadzie Victoria Beckham po raz pierwszy skomentowała sytuację i wypowiedziała się na temat relacji z dziećmi.

Victoria Beckham i David Beckham od lat tworzą jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie. W tym czasie wielokrotnie stawali się bohaterami nagłówków, a ich relacja była szeroko komentowana w mediach. Od niedawna tematem numer 1 jest ich konflikt z najstarszym synem – Brooklynem, który nasilił się po publicznych oskarżeniach, które skierował w stronę swoich rodziców. W oświadczeniu, które opublikował na Instagramie zarzucił im między innymi nadmierną kontrolę czy działania zmierzające do ingerencji w jego małżeństwo z Nicolą Peltz-Beckham. Po tygodniach milczenia Victoria Beckham po raz pierwszy zabrała głos w sprawie.

Victoria Beckham zapytana o konflikt z synem. Udzieliła wymijającej odpowiedzi

W rozmowie z „The Wall Street Journal” Victoria Beckham została zapytana o trudne relacje z najstarszym synem. Projektantka mody odpowiedziała krótko, ważąc słowa:

Myślę, że zawsze kochaliśmy nasze dzieci. Zawsze staraliśmy się być najlepszymi rodzicami, jakimi możemy być. (…) Wszystko, co próbowaliśmy zrobić, to chronić nasze dzieci i kochać nasze dzieci.

Projektantka wyznała, że przez ostatnie 30 lat funkcjonowania w roli osób publicznych wraz z mężem próbowali przede wszystkim dbać o dobro dzieci.

To wszystko, co chcę na ten temat powiedzieć.

Podsumowała.