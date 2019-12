Przy wspól­nym sto­le wie­le się dzie­je – to tu­taj or­ga­ni­zu­je­my ro­dzin­ne obia­dy, pro­wa­dzi­my ży­we dys­ku­sje oraz dzie­li­my się ra­do­ścią pod­czas świą­tecz­nych przy­jęć. Zad­baj za­tem o to, aby ten za­ką­tek do­mu był nie tyl­ko ele­ganc­ko urzą­dzo­ny, ale rów­nież przy­tul­ny dla każ­de­go go­ścia, któ­ry cię od­wie­dzi. Zw­łasz­cza w świę­ta!

Zagraj światłem i kolorem

Po­łą­cze­nie sa­lo­nu z ja­dal­nią to funk­cjo­nal­ne roz­wią­za­nie z wie­lu po­wo­dów. Prze­de wszyst­kim oszczę­dza­my miej­sce z uwa­gi na brak ścia­nek dzia­ło­wych, to też cie­ka­wy po­mysł na roz­ja­śnie­nie do­mo­wej prze­strze­ni. Od­po­wied­nia ilość świa­tła spra­wi, że two­je miesz­ka­nie optycz­nie się po­więk­szy, a sta­ran­ny do­bór ko­lo­ry­sty­ki ścian, me­bli i do­dat­ków po­zwo­li ci stwo­rzyć wnę­trze peł­ne uro­ku.

Pa­mię­taj jed­nak, że po­kój dzien­ny, w któ­rym obok wy­god­nej ka­na­py mo­że zna­leźć się drew­nia­ny stół z krze­sła­mi, peł­ni ro­lę bar­dziej re­pre­zen­ta­tyw­ną od kuch­ni. Za­ak­cen­tuj więc każ­dą z tych stref in­ną bar­wą. Wspól­nym mia­now­ni­kiem mo­że być sza­rość, biel lub czerń. To naj­bez­piecz­niej­sze od­cie­nie, bo mo­żemy do nich do­brać prak­tycz­nie każ­dy ko­lor. Ra­dzi­my jed­nak, aby nie po­pa­dać w mo­no­to­nię. War­to sku­pić się na tym, by na­wet w mi­ni­mal­nym stop­niu ocie­plić wnę­trze po­przez moc­niej­sze bar­wy – to od ra­zu je oży­wi!

Ko­lor to oczy­wi­ście kwe­stia gu­stu. Wy­bierz więc ta­ki, któ­ry bę­dzie zgod­ny z two­im cha­rak­te­rem. Bar­wy mo­żesz skom­po­no­wać na za­sa­dzie kon­tra­stu we­dług za­sa­dy ciem­ne­-ja­sne, sku­tecz­nie od­dzie­la­jąc stre­fę ku­chen­ną od dzien­nej. In­nym po­my­słem mo­że być wy­bór uni­wer­sal­ne­go ko­lo­ru ba­zo­we­go, z któ­rym ze­sta­wisz in­ten­syw­ne do­dat­ki w od­cie­niach tur­ku­su, bor­do czy też bu­tel­ko­wej zie­le­ni. W na­tło­ku in­spi­ra­cji i ogrom­nej ilo­ści do­stęp­nych ko­lo­rów farb, ko­niecz­nie pa­mię­taj o kon­se­kwen­cji w ich łą­cze­niu. W ten spo­sób za­aran­żu­jesz na­praw­dę prze­my­śla­ną ja­dal­nię z sa­lo­nem w tle.

Zadbaj o piękne tkaniny

Obok ko­lo­ry­sty­ki ścian, du­żą ro­lę w aran­ża­cji wnę­trza od­gry­wa­ją ro­dza­je tka­nin obi­cio­wych na krze­sła, fo­te­le i za­sło­ny. Co­raz czę­ściej to wła­śnie struk­tu­rą ma­te­ria­łu prze­ła­mu­je­my styl po­miesz­cze­nia, gdy do­mi­nu­je w nim zbyt du­żo po­dob­nych barw. Po­pu­lar­ny­mi tka­ninami są dzia­ni­ny we­lu­ro­we, któ­re nie tyl­ko są bar­dzo mi­łe w do­ty­ku, ale rów­nież ła­twe w użyt­ko­wa­niu. Sprzy­ja te­mu spe­cy­ficz­na bu­do­wa ma­te­ria­łu z gę­stym, dłu­gim wło­sem, chro­nią­cym ru­no pro­duk­tu przed wni­ka­niem za­bru­dzeń. Pro­po­zy­cje przy­po­mi­na­ją­ce za­msz są jed­nak po­dat­ne na cie­nio­wa­nie, co nie każ­de­mu mo­że się po­do­bać.

Co za­miast te­go? Za­sta­nów się nad ma­te­ria­ła­mi tka­ny­mi na pła­sko, czy­li tzw. ple­cion­ka­mi. Wy­bie­ra­jąc tka­ni­nę na krze­sła do sa­lo­nu, zwróć ko­niecz­nie uwa­gę na gę­stość splo­tu oraz za­sto­so­wa­ne tech­no­lo­gie. Szla­chet­ność ta­pi­cer­ki po­znasz po ja­ko­ści jej włó­kien, mie­rzo­nej w od­por­no­ści na ście­ra­nie i wy­trzy­ma­ło­ści na roz­dar­cie.

Do­dat­ko­wym atu­tem ma­te­ria­łu bę­dzie je­go hy­dro­fo­bo­wość, czy­li ogra­ni­czo­ne wch­ła­nia­nie roz­la­nych pły­nów. Dzię­ki te­mu nie mu­sisz mar­twić się o po­wsta­wa­nie za­bru­dzeń na me­blach np. po wi­nie, ka­wie, so­ku lub her­ba­cie. Ta­ka tech­no­lo­gia po­zwa­la na szyb­kie usu­nię­cie nadmia­ru cie­czy i miej­sco­we oczysz­cze­nie tka­ni­ny sa­mą wo­dą, bez ko­niecz­no­ści sto­so­wa­nia de­ter­gen­tów. W ten spo­sób bę­dziesz mo­gła cie­szyć się pięk­nym ko­lo­rem obi­cia przez dłu­gi czas.

War­to wspo­mnieć, że tka­ni­ny ta­pi­cer­skie z po­wo­dze­niem moż­na za­sto­so­wać tak­że na za­sło­ny! W ta­kiej ro­li spraw­dzą się ma­te­ria­ły o du­żej gę­sto­ści i ni­skim współ­czyn­ni­ku prze­ni­ka­nia świa­tła: flo­ki, sze­ni­le i we­lu­ry. Przy oka­zji wy­bo­ru obi­cia na me­ble do po­ko­ju dzien­ne­go lub ja­dal­ni ra­dzi­my, aby sta­wiać na na­praw­dę do­brej ja­ko­ści tka­ni­ny, po­nie­waż to one w du­żej mie­rze sta­no­wią o wy­jąt­ko­wo­ści na­sze­go wnę­trza.

Meble z litego drewna – szykowna klasyka na lata

Jak wy­eks­po­no­wać pięk­no tka­nin? Oczy­wi­ście me­bla­mi z na­tu­ral­ne­go drew­na! Ten ma­te­riał jest sy­no­ni­mem cie­pła, na­tu­ral­no­ści i po­nad­cza­so­wej ele­gan­cji. Wie­lu z nas nie wy­obra­ża so­bie po­ko­ju go­ścin­ne­go bez sto­łu z li­te­go drew­na w je­go cen­tral­nej czę­ści. Do­stoj­ny, ma­syw­ny me­bel wpro­wa­dza pew­ne­go ro­dza­ju ład i po­rzą­dek oraz wy­zna­cza miej­sce po­zo­sta­łe­go wy­po­sa­że­nia sa­lo­nu.

Dla zwo­len­ni­ków bar­dziej od­waż­nych aran­ża­cji drew­nia­ny blat moż­na po­łą­czyć z me­ta­lo­wą kon­struk­cją w bar­dzo te­raz mod­nym, in­du­strial­nym sty­lu. Świet­nie spraw­dzi się tu dę­bi­na z pro­stym prze­kro­jem sło­jów i du­żą wy­trzy­ma­ło­ścią. Co cie­ka­we, drew­no dę­bo­we od­por­ne jest tak­że na dzia­ła­nie wo­dy, a więc ide­al­nie nada się do ja­dal­ni.

Je­że­li cho­dzi o krze­sła, to naj­bar­dziej prak­tycz­ne bę­dą te z li­te­go drew­na bu­ko­we­go – jest bar­dzo twar­de. Ro­dzaj drew­na jest bar­dzo waż­ny zwłasz­cza w sy­tu­acji, gdy sie­dzi­sko krze­sła lub fo­te­la zbu­do­wa­ne jest na sprę­ży­nach fa­li­stych i pian­ce o wy­so­kiej ela­stycz­no­ści.

Do drew­na pa­su­je nie tyl­ko stal. Z po­wo­dze­niem moż­na ze­sta­wić je z gra­ni­tem lub be­to­nem ar­chi­tek­to­nicz­nym. Oby­dwa ma­te­ria­ły re­we­la­cyj­nie kom­po­nu­ją się z la­kie­ro­wa­ną so­sną lub wo­sko­wa­ną dę­bi­ną. Gwa­ran­tu­je­my, że efekt bę­dzie za­rów­no przy­tul­ny, jak i no­wo­cze­sny. I bar­dzo mod­ny!

Jak dobrać krzesła do jadalni?

Po­dob­nie jak przy­pad­ku do­bo­ru ko­lo­ry­sty­ki ścian, rów­nież bry­ła krze­sła do ja­dal­ni mu­si być kon­se­kwen­cją sty­li­sty­ki, w ja­kiej zo­stał przy­go­to­wa­ny stół. Za­sa­da jest pro­sta: im więk­sza ja­dal­nia, tym le­piej usta­wić w niej więk­szy blat z du­żą ilo­ścią ele­ganc­kich krze­seł lub fo­te­li. Sz­cze­gól­nie po­le­ca­my mo­de­le z ta­pi­ce­ro­wa­nym kor­pu­sem, któ­re zgrab­nie łą­czą pięk­no li­te­go drew­na z ma­te­ria­ła­mi ła­twy­mi w czysz­cze­niu. Ta­ka kom­bi­na­cja ma jesz­cze jed­ną za­le­tę. W ofer­cie wie­lu pro­du­cen­tów znaj­dzie­my wzo­ry prze­szy­te ni­cią w ko­lo­rze tka­ni­ny, ozdo­bio­ne la­mów­ką, gu­zi­ka­mi lub krysz­tał­ka­mi. Ta­pi­cer­ka ma prze­wa­gę nad me­bla­mi wy­ko­na­ny­mi w ca­ło­ści z drew­na, po­nie­waż na jed­nej kon­struk­cji je­ste­śmy w sta­nie stwo­rzyć kil­ka wer­sji te­go sa­me­go pro­duk­tu.

Spo­sób wy­koń­cze­nia krze­seł do po­ko­ju dzien­ne­go nie koń­czy się tyl­ko na pi­ko­wa­niu – co­raz czę­ściej w aran­ża­cjach po­ja­wia­ją się pi­nez­ki lub ko­łat­ki. To już wyż­szy po­ziom pre­sti­żu, któ­ry pa­su­je do wnętrz za­pro­jek­to­wa­nych w sty­lu „gla­mo­ur”. Je­że­li nie lu­bisz zbyt­nie­go prze­py­chu i za­le­ży ci na pro­sto­cie wy­stro­ju, po­staw na kla­sycz­ne krze­sła z drew­nia­ny­mi no­ga­mi. Za­ak­cen­tuj ich cha­rak­ter po­przez do­da­nie sub­tel­nych, kwa­dra­to­wych prze­szyć na opar­ciu. To wy­star­czy, aby cie­szyć się sty­lo­wy­mi fo­te­la­mi, któ­re bę­dą za­chę­cać do or­ga­ni­zo­wa­nia wspól­nych po­sił­ków.

A co zro­bić, gdy nie po­tra­fi­my wy­obra­zić so­bie na­szych ocze­ki­wań? Ro­zwią­za­niem są me­ble na za­mó­wie­nie, czy­li pro­duk­ty skro­jo­ne na mia­rę two­ich ocze­ki­wań. Ak­tu­al­nie wie­le skle­pów ofe­ru­je moż­li­wość wy­bo­ru ko­lo­ry­sty­ki i ro­dza­ju tka­ni­ny, wy­bar­wie­nia drew­na oraz spo­so­bu ob­szy­cia. Do­daj­my, że za­ku­py on­li­ne są o wie­le ła­twiej­sze, je­że­li szu­kasz po­my­słu na gu­stow­ne urzą­dze­nie ja­dal­ni, po­ko­ju dzien­ne­go lub in­ne­go za­kąt­ka two­je­go miesz­ka­nia.

Zdję­cia: Aran­ża­cja przy­go­to­wa­na przez pra­cow­nię Wall Con­cept z wy­ko­rzy­sta­niem krze­seł Daf­fy PIK od Me­blu­je­my­DOM

Ma­te­riał pro­mo­cyj­ny