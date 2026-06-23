Doda od lat wzbudza ogromne emocje nie tylko za sprawą swojej twórczości, ale także odważnych wypowiedzi i bezkompromisowego podejścia do życia. Gwiazda nie boi się poruszać tematów, które dla wielu osób pozostają tabu – od relacji międzyludzkich po kwestie finansowe. Tym razem artystka postanowiła otwarcie powiedzieć, jakie oczekiwania ma wobec przyszłego partnera. Jej odpowiedź była konkretna i nie pozostawiła miejsca na domysły

Doda, a właściwie Dorota Rabczewska, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. Ogromną sławę zyskała dzięki udziałowi w reality show „Bar” emitowanym przez stację Polsat. Niedługo później jej kariera nabrała zawrotnego tempa za sprawą zespołu Virgin, z którym wylansowała wiele przebojów i na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Nic nie trwa jednak wiecznie- w pewnym momencie Doda podjęła decyzję o tym, że stawia na karierę solową, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Dziś gwiazda ma swoim koncie ma kilka albumów studyjnych, liczne nagrody muzyczne i szerzę wiernych fanów śledzących jej działalność. Przez lata dała się poznać nie tylko jako wokalistka, ale również osobowość telewizyjna, przedsiębiorczyni i producentka.

Równie dużym zainteresowaniem jak jej kariera cieszyło się życie uczuciowe gwiazdy. W przeszłości Doda była związana między innymi z piłkarzem Radosławem Majdanem, z którym stworzyła jeden z najgłośniejszych związków polskiego show-biznesu. Później media rozpisywały się również o jej relacjach z Adamem „Nergalem” Darskim, Emilem Haidarem czy Dariuszem Pachutem. Każdy z tych związków był szeroko komentowany przez opinię publiczną, a sama artystka wielokrotnie podkreślała, że doświadczenia miłosne nauczyły ją stawiać jasne granice i świadomie wybierać partnerów…

Doda zdradziła ile musi zarabiać jej przyszły partner. Jej słowa mogą zaskoczyć

W najnowszej rozmowie w podcaście „Biznes Misja” Doda została zapytana o to, czy wysokość zarobków potencjalnego partnera ma dla niej znaczenie. Gwiazda nie unikała odpowiedzi i jasno przyznała, że chciałaby być w związku z mężczyzną funkcjonującym na podobnym poziomie finansowym.

Ja chciałabym, żeby taki mężczyzna zarabiał tyle samo co ja, więc nie może być to 10 tysięcy

– wyznała szczerze gwiazda.

Artystka podkreśliła, że nie oczekuje, by ktoś ją utrzymywał ani finansował jej styl życia. Jak zaznaczyła, od wielu lat sama pracuje na swoje sukcesy i niezależność, dlatego zależy jej na relacji opartej na partnerstwie. W jej ocenie różnice finansowe mogą z czasem prowadzić do ograniczeń, których chciałaby uniknąć. Doda wyjaśniła, że przez lata przyzwyczaiła się do intensywnego trybu życia, częstych podróży i realizowania spontanicznych pomysłów. Chciałaby więc, aby przyszły partner miał podobną swobodę działania i nie musiał rezygnować z planów ze względów finansowych. To właśnie dlatego, jak przyznała, najlepiej widziałaby u swojego boku mężczyznę zarabiającego na zbliżonym poziomie.

Nie chciałabym mieć takiej sytuacji, że ja coś mogę, a ktoś nie może….Chcę mieć różne spontaniczne pomysły, żebyśmy mogli sobie pojechać w różne strony świata, żeby go w żaden sposób to nie blokowało

– wyjaśniła w dalszej części rozmowy artystka.

Prowadzący postanowił pociągnąć ten temat dalej i spytał ile orientacyjnie powinien zarabiać przyszły partner Doroty. Odpowiedź gwiazdy może zaskoczyć…

Wszystko zależy od tego, w którym miejscu byśmy mieli mieszkać. Jeżeli mówimy o Warszawie czy o Hiszpanii, no to są zupełnie inne kwoty. Ja chciałabym, żeby taki mężczyzna zarabiał tyle samo co ja, więc nie może być to 10 tysięcy, bo musi mieć ten komfort psychiczny, że się nie będzie stresował jak ja będę chciała pójść do jakiejś restauracji, którą lubię (…) jeżeli chce czuć się komfortowo w związku z moimi potrzebami i z jego potrzebami, tak żeby nie musieć wstydzić się w hotelu, w restauracji, krępować czy jego stać, myśleć, kalkulować, to jest zawsze tak dla mnie stresujące, że ja nie chcę kogoś w tak niekomfortową sytuację wprowadzać, chcę mieć różne spontaniczne pomysły, żebyśmy mogli sobie pojechać w różne strony świata, żeby go w żaden sposób to nie blokowało, to myślę, że to jest 4-5 dych miesięcznie

– odpowiedziała artystka.

Wyznanie Dody błyskawicznie obiegło media społecznościowe i wywołało dyskusję wśród internautów. Jedni chwalą gwiazdę za szczerość i realistyczne podejście do związku, inni zastanawiają się, czy kwestie finansowe rzeczywiście powinny odgrywać tak istotną rolę w relacjach. Jedno jest pewne – Doda po raz kolejny udowodniła, że nie boi się mówić wprost o swoich oczekiwaniach.