Niektóre perfumy pachną kwiatami. La Tulipe od Byredo to jednak coś więcej- to zapach świeżo skoszonej zieleni, chłodnego powietrza i bukietu tulipanów, który stał przy otwartym oknie. To kompozycja, która zamiast ciężkiej słodyczy oferuje lekkość i poczucie czystości, jak pierwszy naprawdę ciepły dzień po zimie.

Idealny zapach na wiosnę powinien być lekki, kwiatowy i rześki. Po miesiącach cięższych, otulających kompozycji zaczynamy szukać perfum, które dodają energii, kojarzą się ze świeżością i naturalnością, a przy tym nie przytłaczają. Wiosenne aromaty mają w sobie pewną powietrzność — pachną zielenią, delikatnymi płatkami kwiatów i chłodnym jeszcze porannym powietrzem. To właśnie one najlepiej oddają klimat budzącej się do życia natury i sprawiają, że nawet zwykły dzień nabiera lekkości.

Ten zapach od Byredo to idealna propozycja na wiosnę

Byredo La Tulipe perfekcyjnie wpisuje się w ten klimat. Inspiracją dla kompozycji stał się tulipan — kwiat wyjątkowy, bo niemal nieoddający swojego zapachu. Marka podeszła jednak do tego w przewrotny sposób, tworząc olfaktoryczny obraz tulipanowego pola przy użyciu esencji pozyskiwanych z różnych części kwiatu oraz odpowiednio dobranych akordów towarzyszących. Efekt jest niezwykle realistyczny i pełen świeżej, zielonej energii.

Byredo La Tulipe- tulipan, frezja, rabarbar i…

Już od pierwszych chwil uwagę przyciąga soczysty rabarbar, który otwiera kompozycję wyraźnym, lekko kwaśnym akcentem. To właśnie on nadaje zapachowi nowoczesności i charakterystycznej świeżości. Chwilę później pojawia się delikatna frezja oraz subtelny cyklamen, wprowadzające do całości miękkość i lekko kwiatowy oddech.

Prawdziwe oblicze La Tulipe rozwija się jednak dopiero po czasie. Zieleń staje się bardziej intensywna, a kompozycję zaczynają wypełniać pachnące tulipany — świeże, wilgotne i niezwykle naturalne. Zapach przywołuje obraz niekończących się pól żółtych i czerwonych kwiatów, nad którymi unosi się chłodny, wiosenny wiatr. Między łodygami i liśćmi przemyka subtelna drzewność wetiweru, nadająca całości bardziej zmysłowego, lekko mrocznego wykończenia.

Byredo La Tulipe nie jest klasycznym słodkim zapachem kwiatowym. To raczej minimalistyczna interpretacja wiosny — świeżej, zielonej i pełnej przestrzeni. Elegancki, czysty i niezwykle nowoczesny, idealnie sprawdzi się dla osób, które w perfumach szukają subtelności połączonej z wyrafinowanym charakterem.