Zakończenie związku może przebiegać w różnorodny sposób. Kiedy dotychczasowi partnerzy rezygnują ze wspólnej przyszłości decyzja ta może być poprzedzona kłótniami i silnymi negatywnymi emocjami. Cały proces może także odbywać się w spokojny i zrównoważony sposób. Niezależnie od tego, która droga została obrana – doświadczenie to nigdy nie należy do najłatwiejszych. Zanim dwoje ludzi postanowi się rozstać pojawiają się pewne sygnały, które świadczą o tym, że miłość wygasa.

Rozstanie z parterem: czy staż związku ma znaczenie?

Według eksperta do spraw relacji dr. Jessa Caarbino to związki z krótkim stażem są bardziej narażone na widmo rozstania: „w nowych związkach stawka jest mniejsza, mniej zobowiązań i więzi z drugą osobą, co sprawia, że ​​wybuch jest bardziej możliwy”. Dodaje także: „jeśli, na przykład, spotykałeś się z kimś tylko przez kilka miesięcy lub byłeś na pięciu lub sześciu randkach, te więzi [nie są zbyt silne], więc możesz cofnąć się lub zakończyć związek płynniej niż ktoś, kto jest bardziej związany ze swoim partnerem”.

Etapy rozstania również są inne w zależności od tego, jak długo byliśmy w romantycznej relacji. W przypadku, gdy dwoje ludzi spotyka się od stosunkowo krótkiego czasu może to objawiać się w postaci stopniowego wyciszania kontaktu – coraz rzadsze rozmowy oraz komunikowanie się za pośrednictwem wiadomości tekstowych, brak inicjatyw i propozycji wspólnego spędzania wolnego czasu to najczęstsze zachowania. Z kolei, gdy partnerzy są ze sobą w wieloletnim związku, mieszkają ze sobą i mają na koncie wiele wspólnych doświadczeń – sytuacja może być bardziej skomplikowana. Partner coraz częściej spędza czas poza domem, ogranicza komunikację i wprowadza dystans emocjonalny i fizyczny.

Ludzie często odsuwają od siebie decyzję o rozstaniu. Przyczyn może być wiele. Ktoś może być bardzo nieszczęśliwy w związku, ale z powodu strachu przed samotnością woli tkwić w relacji bez przyszłości. Innym powodem może być egoizm i chęć „przeczekania” złego czasu w nadziej, że niebawem na horyzoncie pojawi się ktoś nowy i bardziej interesujący.

Koniec związku: sygnały, które o tym świadczą

Niezależnie od tego, jak długi staż łączy parę, pewne zachowania mogą się powtarzać i wskazywać na to, że w związek wkradł się poważny kryzys. Oto trzy sygnały, które o tym świadczą.

Spędzacie ze sobą coraz mniej czasu – wypełniacie swoje kalendarze wydarzeniami związanymi z pracą, spotkaniami ze znajomymi lub innymi zajęciami. Wszystko po to, by spędzać wspólnie coraz mniej czasu.

– wypełniacie swoje kalendarze wydarzeniami związanymi z pracą, spotkaniami ze znajomymi lub innymi zajęciami. Wszystko po to, by spędzać wspólnie coraz mniej czasu. Nie potraficie się komunikować – zamiast rozmawiać wymieniacie się komunikatami związanymi z obowiązkami domowymi. Nie jesteście otwarci na dialog, unikacie kontaktu.

– zamiast rozmawiać wymieniacie się komunikatami związanymi z obowiązkami domowymi. Nie jesteście otwarci na dialog, unikacie kontaktu. Żyjecie obok siebie zamiast ze sobą – nie dzielicie już wspólnie radosnych ani smutnych chwil, nie mówicie o swoich odczuciach. Nie myślicie o tym, by budować przyszłość wspólnie. Celowo unikacie bliskości i emocjonalnego ciepła.