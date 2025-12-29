Nowy rok przynosi nowe trendy w randkowaniu, które redefiniują pojęcie budowania relacji. Z najnowszego raportu Tinder’s Year in Swipe™ 2025 wynika, że 2026 będzie czasem, w którym single będą szukać przede wszystkim autentyczności i emocjonalnej dojrzałości, zostawiając za sobą erę wysyłania sprzecznych sygnałów. Co jeszcze się zmieni?

Rok 2025 upłynął pod znakiem shrekkingu i monkey barringu. Zjawiska te dobrze oddawały społeczne nastroje: zmęczenie randkowaniem, rozczarowanie relacjami i trudności w budowaniu trwałych więzi. Najnowszy raport Tindera pokazuje jednak, że w 2026 roku może nastąpić wyraźna zmiana. Na znaczeniu zyskają autentyczność oraz klarowne komunikowanie własnych oczekiwań. Coraz częściej mówi się także o emocjonalnej dojrzałości i autonomii w związkach. Oto cztery wiodące trendy, które da się zauważyć w najbliższych miesiącach.

Clear-Coding, czyli jasność intencji

Z raportu Tindera wynika, że aż 64% singli odczuwa silną potrzebę emocjonalnej szczerości, a 60% oczekuje bardziej klarownej komunikacji. W modzie będzie jasne stawianie granic i otwarte mówienie o swoich intencjach. W praktyce oznacza to szczere deklarowanie, czy szukamy stałego związku, czy raczej niezobowiązujących spotkań — bez domysłów i niedopowiedzeń.

Hot-Take Dating, czyli randkowanie oparte na wartościach i poglądach

Dla singli wartości takie jak empatia, szacunek czy poglądy polityczne stają się coraz ważniejszym kryterium dopasowania. Choć 37% randkujących przyznaje, że wspólnota wartości jest dla nich podstawą budowania relacji, aż 46% rozważa umówienie się z osobą o odmiennych poglądach. Kluczowa okazuje się więc nie tyle zgodność opinii, ile autentyczność i umiejętność wyrażania własnego stanowiska, które mogą stać się punktem wyjścia do dialogu.

Friendfluence, czyli oparcie w bliskich

Aż 42% badanych przyznaje, że przyjaciele mają realny wpływ na ich życie miłosne, a 37% planuje w nadchodzącym roku podwójne randki i spotkania grupowe. Bliscy coraz częściej pełnią rolę nieformalnych swatów i doradców, a nierzadko także towarzyszą singlom w poznawaniu nowych osób. Badanie Tindera pokazuje, że w 2026 roku głos przyjaciół stanie się jednym z kluczowych filtrów w randkowaniu.

Emotional Vibe Coding, czyli emocjonalna dostępność w cenie

Coraz więcej osób randkujących deklaruje chęć prowadzenia szczerych rozmów o uczuciach i oczekuje od partnera większej empatii. Emocjonalna dostępność oraz otwartość na klarowną komunikację to wartości, które w 2026 roku wyraźnie zyskują na znaczeniu. Jak wynika z raportu Tindera, są one istotne dla ponad połowy badanych.