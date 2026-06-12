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Dior- Addict

Dior Addict to zapach stworzony dla kobiety, która nie boi się zwracać na siebie uwagi. Zmysłowy, intensywny, wręcz hipnotyzujący. Te perfumy, które nie przepraszają za swoją obecność. Wręcz przeciwnie, wchodzą do pomieszczenia razem z Tobą i zostają długo po tym, jak znikniesz z pola widzenia. Otwarcie to iskrząca mandarynka i kwiat jedwabistego drzewa, ale prawdziwa magia zaczyna się w sercu, jaśmin sambac i kwiat pomarańczy tworzą gorący, kobiecy bukiet, który pięknie układa się na skórze. Bazę stanowią z kolei: wanilia bourbon, fasola tonka i drzewo sandałowe.