Top 5 zmysłowych perfum dla kobiet. Mężczyźni je uwielbiają
Niektóre zapachy mają moc przyciągania niczym magnes- konkretne, intrygujące, zapadające w pamięć. To właśnie one sprawiają, że jedno spojrzenie może stać się początkiem nowej historii. Poznaj top 5 zmysłowych perfum dla kobiet, które nie tylko podkreślają kobiecość, ale działają na mężczyzn niczym afrodyzjak.
Versace- Crystal NoirKup teraz
Crystal Noir to zapach, który nie mówi-on kusi. Od pierwszej nuty wprowadza w atmosferę tajemnicy, zmysłowości i wyrafinowanego luksusu. To perfumy dla kobiety, która nie musi się przedstawiać, jej obecność mówi wszystko. W ich składzie znajdziemy między innymi: pieprz, imbir, kardamon, piżmo, czy drzewo sandałowe. Zapach ten miał swoją premierę w 2004 r. i przeszedł kilka reformulacji- z tego względu warto wybrać wodę perfumowaną, która jest bardziej intensywna i pozostawia większy ogon.
Narciso Rodriguez- For HerKup teraz
For Her to zapach, który nie krzyczy, lecz delikatnie szepcze i uwodzi. Subtelny, elegancki i nieoczywisty. To kwintesencja nowoczesnej kobiecości: pewnej siebie, ale nie dominującej. Delikatnej i takiej, która niesie tajemnicę. Jego serce bije w rytmie miękkiego i kremowego piżma, charakterystycznego dla całej linii Narciso. W składzie perfum znajdziemy jeszcze paczulę, osmanthus i bursztyn. For her to idealna propozycja dla fanek zapachów szyprowych i kwiatowych.
Dior- AddictKup teraz
Dior Addict to zapach stworzony dla kobiety, która nie boi się zwracać na siebie uwagi. Zmysłowy, intensywny, wręcz hipnotyzujący. Te perfumy, które nie przepraszają za swoją obecność. Wręcz przeciwnie, wchodzą do pomieszczenia razem z Tobą i zostają długo po tym, jak znikniesz z pola widzenia. Otwarcie to iskrząca mandarynka i kwiat jedwabistego drzewa, ale prawdziwa magia zaczyna się w sercu, jaśmin sambac i kwiat pomarańczy tworzą gorący, kobiecy bukiet, który pięknie układa się na skórze. Bazę stanowią z kolei: wanilia bourbon, fasola tonka i drzewo sandałowe.
Jean Paul Gaultier- La Belle Le ParfumKup teraz
La Belle Le Parfum to zapach, który celebruje kobiecość w najbardziej zmysłowej odsłonie. Wyrazisty, kuszący i niebezpiecznie uzależniający. W jego składzie znajdziemy między innymi słodką gruszkę, fasolę tonka oraz wanilię. Zmysłowa baza z orientalnych nut i ambry sprawia, że zapach stapia się ze skórą, tworząc niepowtarzalną, uwodzicielską aurę. Perfumy te idealnie nadają się na jesień i zimę, a także chłodniejszy, letni wieczór.
Carolina Herrera- Good GirlKup teraz
Good Girl to zapach, który łączy w sobie dwie przeciwstawne siły: zmysłowość i niezależność. Jak sama nazwa wskazuje są to perfumy dla kobiety, która potrafi być zarówno grzeczna, jak i uwodzicielska. Kompozycja otwiera się energetycznymi nutami jaśminu i migdałów, które szybko przechodzą w serce, które stanowi tuberoza z dodatkiem kawy. Z kolei baza to połączenie wanilii, kakao i tonki, które nadają zapachowi odrobinę ciepła, słodyczy i nutę tajemnicy.