Noc sylwestrowa to taki czas, w którym dnia niemal wszystkie chwyty są dozwolone. Witając Nowy Rok zazwyczaj pozawalamy sobie na bardziej odważne i wyraziste kreacje, czy makijaż. Brokat, cekiny, wyraziste kolory- zazwyczaj im bardziej przyciągamy uwagę tym lepiej. Ta sama zasada dotyczy również zapachów po które wówczas sięgamy. To moment, by zdecydować się na odważne, magnetyczne i bezkompromisowe kompozycje- takie, które grają pierwsze skrzypce i nie boją się blasku reflektorów. Specjalnie dla Was przygotowałyśmy trzy propozycje, które nie tylko świetnie wpisują się w sylwestrowy dress code, ale są również łatwo dostępne (bez problemu znajdziesz je w większości popularnych drogerii).

1 Carolina Herrera Good Girl Kup teraz Na naszej liście nie mogło zabraknąć jednego z najpopularniejszych i wyrazistych damskich zapachów, czyli Good Girl. To perfumy, które doskonale rozumieją kobiecą naturę- pełną kontrastów, zmienną, świadomą swojej siły. Good Girl to orientalno-kwiatowy zapach, który uwodzi od pierwszych sekund. Otwarcie z nutą migdałów jest uzależniające, kremowe i lekko słodkie. Chwilę później na skórze rozkwita tuberoza, odważna i zmysłowa, dodająca całości głębi oraz nocnego charakteru. Bazę tworzy rozgrzewająca fasola tonka i kakao, które pozostawiają aksamitny, elegancki ślad idealny na długie, sylwestrowe godziny. To zapach dualizmu — odwagi i dziewczęcego uroku, klasy i tajemnicy. Ten zapach to idealny wybór dla kobiet, które w sylwestrową noc chcą błyszczeć, przyciągać spojrzenia i zostawić po sobie zapachowy podpis mówiący jedno: It’s so good to be bad.

2 Yves Saint Laurent Black Opium Kup teraz Black Opium to dawka nowej energii zamknięta we flakonie- elektryzująca, prowokująca i absolutnie uzależniająca. Orientalna kompozycja idealnie odnajduje się w zimowych miesiącach i podczas wieczornych wyjść. Otwarcie jest świeże i intrygujące: soczysta gruszka splata się z kwiatem pomarańczy i pikantnym różowym pieprzem, tworząc iskrzący się wstęp. Chwilę później zapach nabiera głębi — intensywna nuta kawy, znak rozpoznawczy Black Opium, łączy się z jaśminem, nadając kompozycji zmysłowości i charakteru. Całość osiada na skórze ciepłą, kremową wanilią, która otula i pozostaje z nami do samego rana. To kompozycja to idealny wybór na sylwestrowy wieczór, kiedy chcesz błyszczeć, tańczyć do świtu i zostawić po sobie zapach, którego nie da się zapomnieć.