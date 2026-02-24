Choć kojarzą się z deserową słodyczą, mogą być nieoczywiste, świeże i eleganckie. Malinowe perfumy na wiosnę wracają w nowym, wyrafinowanym wydaniu. Te 3 zapachy urzekają od pierwszego wdechu.

Przywodzą na myśl wakacyjną beztroskę, lato w ogrodzie albo słodki, owocowy deser. Nic dziwnego, że malinowe perfumy wracają do łask w momencie, w którym najbardziej tęsknimy za słońcem. Zapachy z nutą dojrzałych malin to nie tylko odurzające słodyczą kompozycje gourmand. Wśród najpiękniejszych znalazły się też świeże, kwiatowe czy przełamane ciepłymi, drzewnymi akordami. Łączy je jedno: napawają optymizmem.

Malinowe perfumy – jak pachną i w czym tkwi ich fenomen?

Nuta świeżych malin w perfumach to prawie zawsze połączenie kilku akordów. Do stworzenia jej perfumiarze wykorzystują między innymi estry owocowe, jonony, piżmo czy naturalne kwiaty. W zależności od wybranych aromatów malina w perfumach może odkrywać syropową słodycz albo surową cierpkość. Zawsze jednak doskonale łączy się z innymi nutami, począwszy od zielonych i ozonowych, skończywszy na cięższych, przyprawowych. To od nich zależy, czy zapach będzie orzeźwiający i kobiecy czy słodki i nostalgiczny.

Perfumy z nutą malin – dla kogo będą doskonałym wyborem?

Zdecydowana większość malinowych kompozycji przypadnie do gustu osobom, które lubują się w świeżych owocowo-kwiatowych perfumach przełamanych nutą słodyczy. To zapachy wyraziste, działające jak magnes na komplementy i intensywnie oddziałujące na zmysły. Pomyśl o aromacie letniego ogrodu albo wakacyjnych podróżach. To właśnie z chwilami błogiego ciepła mogą kojarzyć się najpiękniejsze, malinowe perfumy. Najpopularniejsze dedykowane są kobietom, które wolność stawiają wysoko na liście priorytetów i cenią zapachy podkreślające naturalną pewność siebie. Z myślą o nich stworzono te 3 kompozycje idealne na wiosnę i nie tylko.

1 Yves Saint Laurent Libre Berry Crush Kup teraz To wariacja na temat kultowych perfum YSL Libre. Otwierają ją nuty soczystych malin i słodkiej mandarynki przełamane akordem prowansalskiej lawendy i nutą kokosa. Baza z bursztynu i wanilii Bourbon sprawia, że zapach balansuje między zmysłową świeżością i słodyczą. Jest niezwykle kobiecy i efektowny.

2 Lancôme La vie est belle L'Elixir Kup teraz Zapach Lancôme La vie est belle L'Elixir odurza aromatami dojrzałych malin, gruszki i bergamotki. Dopiero po chwili ujawnia szlachetne serce złożone z kremowych nut fiołka i płatków róży. Głębi dodają mu akordy kakao i drzewa cedrowego. Kompozycja stworzona z myślą o celebrowaniu życia łączy w sobie kwiatową świeżość, drzewny charakter i słodycz gourmand.