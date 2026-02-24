Malinowe perfumy to najbardziej pożądane zapachy na wiosnę. Oto 3 idealne kompozycje
Choć kojarzą się z deserową słodyczą, mogą być nieoczywiste, świeże i eleganckie. Malinowe perfumy na wiosnę wracają w nowym, wyrafinowanym wydaniu. Te 3 zapachy urzekają od pierwszego wdechu.
Przywodzą na myśl wakacyjną beztroskę, lato w ogrodzie albo słodki, owocowy deser. Nic dziwnego, że malinowe perfumy wracają do łask w momencie, w którym najbardziej tęsknimy za słońcem. Zapachy z nutą dojrzałych malin to nie tylko odurzające słodyczą kompozycje gourmand. Wśród najpiękniejszych znalazły się też świeże, kwiatowe czy przełamane ciepłymi, drzewnymi akordami. Łączy je jedno: napawają optymizmem.
Malinowe perfumy – jak pachną i w czym tkwi ich fenomen?
Nuta świeżych malin w perfumach to prawie zawsze połączenie kilku akordów. Do stworzenia jej perfumiarze wykorzystują między innymi estry owocowe, jonony, piżmo czy naturalne kwiaty. W zależności od wybranych aromatów malina w perfumach może odkrywać syropową słodycz albo surową cierpkość. Zawsze jednak doskonale łączy się z innymi nutami, począwszy od zielonych i ozonowych, skończywszy na cięższych, przyprawowych. To od nich zależy, czy zapach będzie orzeźwiający i kobiecy czy słodki i nostalgiczny.
Perfumy z nutą malin – dla kogo będą doskonałym wyborem?
Zdecydowana większość malinowych kompozycji przypadnie do gustu osobom, które lubują się w świeżych owocowo-kwiatowych perfumach przełamanych nutą słodyczy. To zapachy wyraziste, działające jak magnes na komplementy i intensywnie oddziałujące na zmysły. Pomyśl o aromacie letniego ogrodu albo wakacyjnych podróżach. To właśnie z chwilami błogiego ciepła mogą kojarzyć się najpiękniejsze, malinowe perfumy. Najpopularniejsze dedykowane są kobietom, które wolność stawiają wysoko na liście priorytetów i cenią zapachy podkreślające naturalną pewność siebie. Z myślą o nich stworzono te 3 kompozycje idealne na wiosnę i nie tylko.
Yves Saint Laurent Libre Berry Crush
To wariacja na temat kultowych perfum YSL Libre. Otwierają ją nuty soczystych malin i słodkiej mandarynki przełamane akordem prowansalskiej lawendy i nutą kokosa. Baza z bursztynu i wanilii Bourbon sprawia, że zapach balansuje między zmysłową świeżością i słodyczą. Jest niezwykle kobiecy i efektowny.
Lancôme La vie est belle L'Elixir
Zapach Lancôme La vie est belle L'Elixir odurza aromatami dojrzałych malin, gruszki i bergamotki. Dopiero po chwili ujawnia szlachetne serce złożone z kremowych nut fiołka i płatków róży. Głębi dodają mu akordy kakao i drzewa cedrowego. Kompozycja stworzona z myślą o celebrowaniu życia łączy w sobie kwiatową świeżość, drzewny charakter i słodycz gourmand.
Banderas Icon Supreme
Perfumy zaprojektowano dla kobiet, które nie boją się iść własną drogą i odnosić sukces na własnych zasadach. Wyrazistą, drzewno-owocowo-kwiatową kompozycję tworzą nuty dojrzałych malin i słodkiej mandarynki. W sercu znalazły się akordy tuberozy i kwiatu pomarańczy. Bazę stanowią z kolei bursztyn, paczuli i drzewo sandałowe, dzięki którym zapach ma elegancki i nieoczywisty wymiar.