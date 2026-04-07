Małgorzata Tomaszewska przez wiele lat była związana z programem „Pytanie na Śniadanie”, z którym również kojarzeni są Tomasz Kammel i Marzena Rogalska. Popularna prezenterka gościła ostatnio w podcaście „Call Me Mommy”, w którym zdradziła, jak tak naprawdę wyglądała relacja prowadzących. Okazuje się, że wcale nie było tak kolorowo, jak na ekranie..

Małgorzata Tomaszewska to popularna prezenterka i dziennikarka telewizyjna pochodząca z Warszawy. W 2012 r. była jedną z twarzy telewizji Sportklub, a nieco później trafiła do stacji Polsat, w której pracowała jako pogodynka. W 2018 r. związała się natomiast z Telewizją Polską- na początku zajmowała się tematem kultury i show-biznesu w programie „Pytanie na Śniadanie”, a jakiś czas później dołączyła do grona prowadzących program. Oprócz tego widzowie mogą kojarzyć ją z takich produkcji jak: „The Voice of Poland”, „Lajk!”, czy „Dance Dance Dance”. W kwietniu 2025 r. rozpoczęła współpracę z TVN jako reporterka programu porannego „Dzień dobry TVN”.

Tomaszewska szczerze o relacjach Kammela i Rogalskiej. „Nie pokazujesz swojej antypatii na antenie”

W świecie telewizji śniadaniowej nie brakuje duetów, które na przestrzeni lat zdobyły sympatię widzów i status niemal legendarnych. Wśród nich przez długi czas wymieniano także Tomasza Kammela i Marzenę Rogalską. Na ekranie sprawiali wrażenie doskonale zgranego tandemu – naturalni, dowcipni, pełni energii i wzajemnego porozumienia.

Jak się jednak okazuje, kulisy ich współpracy mogły wyglądać nieco inaczej. Małgorzata Tomaszewska w rozmowie w podcaście „Call Me Mommy” zasugerowała, że relacja tej dwójki nie była aż tak serdeczna, jak mogłoby się wydawać widzom. Z jej słów wynika, że choć trudno mówić o otwartym konflikcie, to między prowadzącymi nie było szczególnej sympatii.

Wiesz co, może nie tyle, co nie znosili, ale z tego co wiem, Marzenka Rogalska i Tomek Kammel niekoniecznie byli za sobą.

– wyznała w rozmowie z prowadzącą Tomaszewska.

Prezenterka zwróciła uwagę na istotny aspekt pracy w telewizji – profesjonalizm, który często maskuje prywatne emocje. Jej zdaniem doświadczeni prowadzący potrafią oddzielić życie zawodowe od osobistych odczuć i stworzyć wiarygodny, spójny duet na wizji, nawet jeśli poza kamerą nie łączy ich bliska relacja.

A tworzyli świetny duet więc jeżeli zachowujesz profesjonalizm, no to nie pokazujesz swojej antypatii na antenie. A z kolei są duety, które się bardzo lubią i to też widać na antenie i to przechodzi przez ekran

– zaznaczyła Tomaszewska.

Jesteście zaskoczeni tą informacją?