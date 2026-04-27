Emocje sięgają zenitu w trwającej właśnie edycji „Tańca z gwiazdami”. Tuż przed półfinałem z programem pożegnała się kolejna para. Tym razem decyzją widzów przygodę z parkietem zakończyli Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta.

Wiosenna edycja „Tańca z gwiazdami” jest pełna niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W ostatnim odcinku wszystkie pary zaprezentowały dwa tańce. Uczestnicy musieli zmierzyć się nie tylko z występem konkursowym, ale też z improwizacją. O tym, jaki styl i do jakiej muzyki zatańczą, dowiedzieli się kilka minut przed pojawieniem się na parkiecie. Mieli zaledwie 10 sekund na ustalenie choreografii. Najwyższe noty od jury tym razem otrzymały aż trzy duety: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke oraz Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. Na dole tabeli znaleźli się z kolei Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska.

Kto odpadł z „Tańca z gwiazdami” w ćwierćfinale?

Po emocjonujących improwizacjach przyszedł czas na ogłoszenie wyników głosowania widzów. Tym razem z programem musieli pożegnać się influencer Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta. Oboje nie kryli wzruszenia.

Ja się strasznie cieszę, że mogłem wziąć udział, bo czuję, że naprawdę strasznie się zmieniłem. Dziękuję ci bardzo, Dario, że to wszystko mogłem przeżyć z tobą. To było niesamowite.

Powiedział twórca internetowy.

Trzy miesiące temu do tego programu przyszedł chłopak, który był totalnie niepewny siebie, który wstydził się tym wszystkim wspaniałym gwiazdom podać rękę, bo uważał, że nie zasługuje być wśród nich. Proszę państwa, proszę o powstanie dla największej gwiazdy tego programu Kacpra „Jaspera” Porębskiego. Jestem z ciebie naprawdę dumna i uważam, że ty masz swoją Kryształową Kulę.

Dodała jego taneczna partnerka Daria Syta. Werdykt jak zawsze wzbudził ogromne emocje wśród widzów programu.

Dla mnie nie powinni odpaść O nie, największy progres tego sezonu! Widać było, ile pracy w to włożyłeś i jak się rozkręcałeś z odcinka na odcinek. Szkoda, że to już koniec.

Piszą rozgoryczeni internauci. Zdaniem wielu osób to właśnie Kacper Porębski zrobił największy postęp w tej edycji, a z programem powinien pożegnać się Piotr Kędzierski, który otrzymał najniższe oceny od jurorów. W najbliższą niedzielę 5 duetów zmierzy się w półfinale show.

