To nowy prowadzący „Dzień Dobry TVN”. Widzowie stacji dobrze go znają
Do grona prowadzących „Dzień Dobry TVN” dołącza kolejna osoba. Informację ujawniono podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji. To nazwisko jest dobrze znane publiczności.
„Dzień Dobry TVN” to jeden z najchętniej oglądanych, porannych programów telewizyjnych. Na zmianę prowadzą go znane i lubiane pary prezenterów: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński oraz Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor. Podczas wiosennej konferencji ramówkowej ogłoszono, że grono to zasili kolejna osoba. To dziennikarz znany widzom z innych formatów stacji.
Oto nowy prowadzący „Dzień Dobry TVN”. Znamy go z „Mam talent”
Nowym prowadzącym „Dzień Dobry TVN” został Jan Pirowski – doświadczony prezenter radiowy i telewizyjny, który od niedawna jest gospodarzem programu „Mam talent”. Wcześniej był związany ze stacją TTV. Informację podczas wiosennej konferencji ramówkowej ogłosiła Malwina Wędzikowska.
„Wam się wydaje, że wiecie, czego się spodziewać. Macie rację – tak wam się tylko wydaje. Mnie też się wydawało, że jestem w stanie przewidzieć, co wydarzy się w programie opartym na kłamstwie i manipulacji. Już w okolicach drugiego odcinka skapitulowałam. A wiecie, co zaskoczyło mnie najbardziej? Prawda. Prawdziwa miłość, prawdziwa zdrada i prawdziwa zemsta.” – zaczęła prowadząca „The Traitors. Zdrajcy”.
Życie bywa przewrotne czasami. Ktoś, komu ufasz bez reszty, okazuje się Zdrajcą, ale ta zasada działa w dwie strony – tzn. Zdrajca może się okazać najbardziej lojalną osobą na świecie. I zdradzę wam pewien sekret – tak też jest dzisiaj. Przy tym stole pełnym Zdrajców jest jeden najlojalniejszy z lojalnych – Janek Pirowski, i to on jest nowym prowadzącym „Dzień Dobry TVN”.
Wyjawiła. Jan Pirowski gościnnie prowadził już poranny program TVN z Małgorzatą Tomaszewską czy Izabellą Krzan. Teraz na stałe dołącza do zespołu. Na razie nie wiadomo jednak, z kim stworzy duet, który już tej wiosny będzie witał widzów stacji.