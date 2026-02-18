Do grona prowadzących „Dzień Dobry TVN” dołącza kolejna osoba. Informację ujawniono podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji. To nazwisko jest dobrze znane publiczności.

„Dzień Dobry TVN” to jeden z najchętniej oglądanych, porannych programów telewizyjnych. Na zmianę prowadzą go znane i lubiane pary prezenterów: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński oraz Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor. Podczas wiosennej konferencji ramówkowej ogłoszono, że grono to zasili kolejna osoba. To dziennikarz znany widzom z innych formatów stacji.

Oto nowy prowadzący „Dzień Dobry TVN”. Znamy go z „Mam talent”

Nowym prowadzącym „Dzień Dobry TVN” został Jan Pirowski – doświadczony prezenter radiowy i telewizyjny, który od niedawna jest gospodarzem programu „Mam talent”. Wcześniej był związany ze stacją TTV. Informację podczas wiosennej konferencji ramówkowej ogłosiła Malwina Wędzikowska.

źródło: AKPA

„Wam się wydaje, że wiecie, czego się spodziewać. Macie rację – tak wam się tylko wydaje. Mnie też się wydawało, że jestem w stanie przewidzieć, co wydarzy się w programie opartym na kłamstwie i manipulacji. Już w okolicach drugiego odcinka skapitulowałam. A wiecie, co zaskoczyło mnie najbardziej? Prawda. Prawdziwa miłość, prawdziwa zdrada i prawdziwa zemsta.” – zaczęła prowadząca „The Traitors. Zdrajcy”.

Życie bywa przewrotne czasami. Ktoś, komu ufasz bez reszty, okazuje się Zdrajcą, ale ta zasada działa w dwie strony – tzn. Zdrajca może się okazać najbardziej lojalną osobą na świecie. I zdradzę wam pewien sekret – tak też jest dzisiaj. Przy tym stole pełnym Zdrajców jest jeden najlojalniejszy z lojalnych – Janek Pirowski, i to on jest nowym prowadzącym „Dzień Dobry TVN”.

Wyjawiła. Jan Pirowski gościnnie prowadził już poranny program TVN z Małgorzatą Tomaszewską czy Izabellą Krzan. Teraz na stałe dołącza do zespołu. Na razie nie wiadomo jednak, z kim stworzy duet, który już tej wiosny będzie witał widzów stacji.