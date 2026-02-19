Perfumy tak uniwersalne jak ponadczasowy biały T-shirt? Znajdziesz je w hiszpańskiej sieciówce. Kompozycja inspirowana klasycznymi nutami zapachowymi lat 90. łączy w sobie orzeźwiającą świeżość cytrusów i zielonej herbaty.

Niektóre perfumy otulają niczym kaszmirowy szal. Inne są zmysłowe i kobiece jak mała, czarna sukienka. Swój zapachowy odpowiednik ma też jeden z najbardziej uniwersalnych i ponadczasowych elementów stylu. Biały T-shirt, bo o nim mowa, to basic idealny zarówno do jeansów, jak i eleganckiego garnituru. To właśnie jego nazwę otrzymał zapach, który bazuje na akordach uwielbianych w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia.

Perfumy White T-shirt z Zary – jak pachną?

White T-shirt to połączenie akordów, które królowały w kultowych perfumach lat 90. Nuta głowy to włoski olejek cytrynowy, który w połączeniu z sercem z zielonej herbaty tworzy kompozycję orzeźwiającą, lekką i nostalgiczną. Całości dopełnia akord Paradise przywodzący na myśl słodką świeżość melona oraz leśny mech, który nadaje kompozycji nietuzinkowy charakter i głębię.

Choć kompozycja opiera się na dobrze znanych aromatach, zapach jest zaskakująco aktualny i doskonale wpisuje się w estetykę clean-girl. Przypadnie do gustu osobom ceniącym świeże, energetyczne kompozycje, które najlepiej sprawdzają się na co dzień.