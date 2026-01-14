Zima rządzi się własnymi prawami- także w świecie zapachów. Gdy dni stają się krótkie, a powietrze ostre i mroźne, lekkie, cytrusowe mgiełki ustępują miejsca kompozycjom bardziej otulającym, gęstym i zmysłowym. Szczególnie w styczniu, gdy temperatury spadają poniżej zera sięgamy po zapachy z charakterem- słodsze, głębsze, bardziej odważne.

W tym szczególnym sezonie króluje między innymi Scandal od Jean Paul Gaultier, czyli woda perfumowana, która zyskała status uzależniającej i doskonale wpisała się w gust wielu Polek. To zapach stworzony na wieczór, na moment, gdy zapala się pierwsza uliczna latarnia, a wraz z nią pojawia się pokusa, by zrzucić maskę powagi i pozwolić sobie na odrobinę kontrolowanego skandalu.

Scandal od pierwszych sekund przyciąga uwagę intensywną, niemal hipnotyzującą gardenią. To ona nadaje kompozycji wyraźnie kobiecy, zmysłowy ton i sprawia, że zapach nie pozostaje niezauważony. Chwilę później na skórze rozkwita miód- słodki, gęsty i otulający, będący sercem tej kompozycji. To właśnie ta nuta odpowiada za uzależniający charakter perfum, który idealnie sprawdza się w zimowych temperaturach. Całość domyka paczula w bazie: głęboka, wyrazista i elegancka, dodająca zapachowi tajemniczości oraz trwałości.

Nowy ulubieniec na jesień/ zimę. Otulający ciepły zapach miodu i pomarańczy. Dosyć mocny, ale takie lubię. Słodki i trwały. Wart swojej ceny. Kupiony na prezent i mama zadowolona; Jestem bardzo zadowolona z zakupu tych perfum, przyjemna miodowa słodycz , utrzymująca się przez wiele godzin. Zapach komplementowany przez facetów. Bardzo polecam!!!

– czytamy na stronie Notino opinie internautek.

Jean Paul Gaultier Scandal to propozycja dla kobiet odważnych, świadomych swojej siły i zmysłowości. Nie jest to zapach „do biura” ani tło codziennych obowiązków. To perfumy, które wychodzą na pierwszy plan- idealne na wieczorne wyjścia, specjalne okazje i momenty, gdy chcemy zrobić wrażenie.