Połowa lutego to ten moment, kiedy zimy mamy już serdecznie dość, a myślami jesteśmy kilka tygodni do przodu. W wypatrywaniu pierwszego słońca, lżejszych ubrań i świeżości, która wisi w powietrzu, zaczynamy też podświadomie zmieniać swoje zapachowe wybory. Coraz częściej sięgamy po perfumy, które nie są już ciężkie i otulające jak na początku zimy. I właśnie w tym przejściowym czasie Rabanne Fame okazuje się strzałem w dziesiątkę.

Rabanne Fame to kwiatowo- drzewno- piżmowa kompozycja zapachowa dla kobiet, której twórcami są: Dora Baghriche, Marie Salamagne, Alberto Morillas i Fabrice Pellegrin. Perfumy te ukazały się w 2022 r. i od razu zyskały spore grono wielbicielek na całym świecie.

Już otwarcie zapachu zaskakuje soczystym mango podkręconym świeżością bergamotki. Ten duet jest energetyczny, słoneczny i bardzo nowoczesny. Po chwili na skórze pojawia się jaśmin, lekki i czysty, który nadaje całości elegancji i kobiecej delikatności. W tle zaczyna wybrzmiewać kadzidło, kremowe i zmysłowe, dzięki któremu zapach zyskuje głębię i charakter. Całość miękko osiada na bazie z drzewa sandałowego i wanilii.

Fame należy do grupy zapachów owocowo kwiatowo drzewnych i świetnie pokazuje, jak te trzy światy mogą ze sobą współgrać. Jest jednocześnie świeży i otulający, wyrazisty i subtelny. To perfumy, które łatwo dopasowują się do nastroju i sytuacji. Sprawdzą się w ciągu dnia, ale można po nie sięgnąć również wieczorem.

Pisząc o zapachu Fame nie sposób nie wspomnieć również o jego flakonie. Kompozycja ta zamknięta jest w oryginalnym opakowaniu, które przypomina małego robota. Metaliczne akcenty w połączeniu ze złotem przyciągają wzrok i nawiązują do awangardowego stylu marki Rabanne. Fame wygląda jak małe dzieło sztuki, które od razu zwraca uwagę na toaletce.

Podsumowując jest to zapach dla kobiet, które lubią zaznaczyć swoją obecność. Nie dominuje otoczenia, ale wciąż pozostaje intrygujący i sprawia, że trudno przejść obok niego obojętnie.