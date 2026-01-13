Zima to czas zapachów, które koją zmysły, otulają skórę i przywodzą na myśl aromat ulubionych deserów. Tak pachną perfumy Rare Beauty, które urzekają słodyczą karmelu i szczyptą pikanterii. Nic dziwnego, że zyskują coraz większą popularność.

Nie tylko rozświetlacz w płynie i róż do policzków w kremie. Bestsellerem okazały się też perfumy Rare Beauty, które łączą słodkie nuty charakterystyczne dla zapachów gourmand z akordami korzennych przypraw. Ta nietuzinkowa kompozycja jest idealna na chłodne dni.

Perfumy Rare Beauty – zapach, który urzeka

Perfumy od Rare Beauty – marki kosmetycznej Seleny Gomez, to ciepły zapach, który balansuje pomiędzy słodyczą a pikanterią. Otwierają go odurzające nuty pistacji, karmelu i różowego pieprzu, które stopniowo uzupełniają akordy imbiru, ziaren kakaowca i wanilii. Bazę kompozycji stanowi połączenie piżma, drzewa sandałowego i fasoli tonki.

Ta nieoczywista harmonia aromatów tworzy wyjątkową głębię zapachu, który już urzekł wiele kobiet na całym świecie. Co ciekawe, zamknięto go w nietypowym flakonie. Wygodny w użytkowaniu atomizer został zaprojektowany we współpracy z zespołem terapeutów dłoni i inżynierów, z myślą o osobach, które mają problem ze zręcznością.

1 Perfumy Rare Beauty Kup teraz

Opinie o perfumach Rare Beauty

Kompozycja, której serce stanowią nuty wanilii i imbiru, dla wielu osób okazała się idealnym, ciepłym zapachem na chłodne dni. Internautki chwalą ją za trwałość i wyjątkowe połączenie akordów.

Intensywny zapach, który utrzymuje się na ciele przez cały dzień, wystarczy jedno psiknięcie. Słodkie, ale seksowne, nigdy wcześniej nie czułam czegoś podobnego. Te perfumy bardzo szybko stały się moimi nowymi ulubionymi, pachną niesamowicie, a zapach utrzymuje się cały dzień – po prostu bosko. Zebrałam mnóstwo komplementów.

Czytamy na temat perfumy Rare Beauty na stronie internetowej drogerii Sephora. Użytkowniczki podkreślają, że zapach przykuwa uwagę otoczenia, a przy tym idealnie wpisuje się w estetykę clean-girl. Za 50 ml w regularnej cenie zapłacimy ok. 390 zł.