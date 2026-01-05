Gdy temperatura za oknem drastycznie spada naturalnie sięgamy po zapachy, które dają poczucie komfortu i otulenia. Właśnie dlatego zimą tak dużą popularnością cieszą się perfumy z dodatkiem bobu tonka. To składnik pełen kontrastów i głębi, który potrafi być jednocześnie słodki, balsamiczny, lekko dymny i kremowy. W jego aromacie odnajdziemy waniliowo-skórzane niuanse, nuty migdałów, kakao, a nawet czekolady. Tonka ma w sobie coś uzależniającego- działa jak zapachowy koc, który otula skórę i zostaje na niej na długo.

Perfumy z tonką idealnie sprawdzają się zimą również dlatego, że mają zwykle bogatszą, bardziej intensywną strukturę. W chłodnym powietrzu rozwijają się wolniej, nabierają głębi i charakteru, a na skórze stają się jeszcze bardziej aksamitne. To właśnie takie kompozycje najczęściej zbierają komplementy- są wyczuwalne, ale nie nachalne, zmysłowe, a jednocześnie eleganckie. Szczególnie w świecie perfum niszowych tonka odgrywa ważną rolę, bo pozwala twórcom budować zapachy nieoczywiste, dalekie od masowych trendów.

BDK Velvet Tonka- niszowy zapach, który zachwyca zimą

Velvet Tonka od francuskiej marki BDK Parfums to zapach niszowy, dopracowany w każdym detalu, stworzony z myślą o osobach, które szukają czegoś więcej niż klasycznej słodyczy. Kompozycja ta na skórze rozwija się niczym orientalny deser oprószony cukrem pudrem. Balsamiczna tonka została tu pięknie „udekorowana” migdałami, aksamitnymi płatkami róż oraz nutą absolutu tytoniu, która nadaje całości miodowej, lekko dymnej głębi. Zapach jest ciepły, miękki i bardzo zmysłowy, ale jednocześnie elegancki- nie przytłacza, tylko subtelnie otula.

W bazie pojawiają się uzależniające nuty mlecznego drewna amyris, ambroksanu oraz absolutu wanilii z Madagaskaru. To właśnie one odpowiadają za niezwykłą aksamitność i trwałość kompozycji. Velvet Tonka pięknie „pracuje” na skórze, zmienia się z godzinami i zostawia po sobie charakterystyczny, przyciągający uwagę ogon.

Jeśli szukasz niszowych perfum, które zimą naprawdę robią wrażenie i zbierają mnóstwo komplementów, BDK Velvet Tonka to wybór, obok którego trudno przejść obojętnie. Zapach jest dostępny m.in. w eleganckich perfumeriach, takich jak Mood Scent Bar, a jego cena wynosi obecnie 865 zł za 100 ml.