W świecie, w którym to TikTok wyznacza tempo trendów szybciej niż wybiegi mody i kampanie reklamowe, niszowe perfumy zyskały zupełnie nowe życie. To właśnie tam rodzą się zapachowe obsesje, które w kilka dni potrafią stać się globalnym fenomenem. Użytkowniczki dzielą się swoimi odkryciami, testują, porównują i polecają kompozycje, które wyróżniają się charakterem, aurą i nieoczywistością. Jednym z takich zapachów, który szczególnie często przewija się w walentynkowych rekomendacjach, jest Psychedelic Love od Initio.

Psychedelic Love- perfumy idealne na Walentynki

To woda perfumowana, która hipnotyzuje już od pierwszego kontaktu ze skórą. Otwiera się zmysłowym połączeniem bergamotki i ylang-ylang- świeżość cytrusów subtelnie równoważy kremową słodycz kwiatów, tworząc intrygujący wstęp do dalszej historii. Serce zapachu jest miękkie, pudrowe i niezwykle kobiece. Róża bułgarska splata się tu z heliotropem i molekułami hedione, które wnoszą czysty, gładki, jaśminowy akord o niemal świetlistej jakości.

Całość osiada na ciepłej, otulającej bazie z drzewa sandałowego i mirry. To właśnie ona sprawia, że zapach układa się na skórze w sposób niezwykle komfortowy i trwa przez wiele godzin, pozostawiając po sobie kremowo-kwiatową aurę balansującą między wanilią a migdałem. Psychedelic Love jest delikatny, a jednocześnie magnetyczny- nie narzuca się, ale przyciąga. Idealnie wpisuje się w klimat Walentynek: jest niezwykle zmysłowy i pełen emocji.