Te perfumy pachną jak pierwsze dni czerwca, kiedy w ogrodach rozkwitają piwonie, a największym przysmakiem stają się słodkie owoce z lokalnego straganu. Ten świeży, elegancki zapach to ideał na coraz cieplejsze dni i długie wieczory w dobrym towarzystwie.

Wybierając perfumy na lato, inspiracji szukamy w naturze. Najpiękniejsze pachną tym, co króluje w przyrodzie, kiedy temperatury za oknem rosną. Ten ekskluzywny zapach francuskiej marki Balmain Beauty ma w sobie wszystko, co kojarzy nam się z czerwcem. To zmysłowa kompozycja stworzona dla kobiet, które nie boją się podążać własną ścieżką.

Perfumy Balmain Destin de Balmain – jak pachną?

Zapach Destin de Balmain to dzieło mistrza perfumiarstwa Quentina Bischa, który na swoim koncie ma współpracę z największymi domami mody na świecie. Kompozycja jest wyrazem czystej radości czerpanej z życia na własnych zasadach. Otwierają ją aromatyczne nuty dojrzałych, słodkich truskawek i świeży akord różowego pieprzu. W sercu rozkwitają piwonie, a całość zwieńcza połączenie drzewa sandałowego i paczuli.

Ten elegancki, kobiecy i niezwykle zmysłowy zapach zamknięto w kryształowym flakonie o prostej formie ze złotymi zdobieniami. To propozycja idealna dla miłośniczek kwiatowo-owocowych perfum, które pozostają długo wyczuwalne na skórze i działają jak magnes na komplementy.

Opinie o perfumach Destin de Balmain – jak oceniają je Polki?

Ten luksusowy zapach od francuskiej marki Balmain Beauty już urzekł wiele Polek. Świadczą o tym opinie na temat perfum. Internautki podkreślają, że to jedna z tych kompozycji, o którą pyta wiele osób.

Zapach piękny. Bardzo mi się podoba. Koleżanki pytają, co to za zapach. Perfumy są cudowne! Bardzo długo się utrzymują!

Czytamy o Destin de Balmain. Jeśli szukasz wyjątkowego zapachu na lato, te perfumy mogą okazać się spełnieniem marzeń.