Krem do rąk to absolutny must-have w naszej kosmetyczce- szczególnie zimą. Podczas mrozów skóra dłoni szybko marznie, staje się szorstka, przesuszona i z czasem zaczyna wyraźnie wołać o pomoc. Oprócz kremu do rąk, w łazience czołowe miejsce zajmuje także dobry balsam do ciała, który przywraca komfort po kąpieli i chroni skórę przed utratą nawilżenia. A co, jeśli powiemy Ci, że udało nam się znaleźć produkt, który łączy te dwa kosmetyki w jednym opakowaniu?

Krem do rąk i ciała zamknięty w jednym opakowaniu

Origins Ginger Hand & Body Lotion to prawdziwa perełka pielęgnacyjna, która odpowiada na potrzeby skóry zimą, ale sprawdzi się przez cały rok. To krem do rąk i ciała w jednym, który nie tylko intensywnie nawilża, lecz także otula skórę ciepłym, energetyzującym zapachem imbiru- charakterystycznym i uwielbianym znakiem rozpoznawczym marki Origins.

Już przy pierwszym użyciu zachwyca lekka, aksamitna konsystencja, która błyskawicznie się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy. Dzięki temu krem idealnie nadaje się zarówno do pielęgnacji dłoni w ciągu dnia, jak i jako balsam do ciała po kąpieli. Skóra staje się miękka, gładka i wyraźnie bardziej komfortowa, a subtelna nuta imbiru działa jak aromaterapia– rozgrzewa, dodaje energii i poprawia nastrój.

Formuła została wzbogacona o aloes, który koi i intensywnie nawilża, witaminę E chroniącą skórę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych oraz kwas stearynowy, wspierający regenerację i wygładzenie. Imbir natomiast nie tylko odpowiada za wyjątkowy zapach, ale także delikatnie rozgrzewa skórę, sprawiając, że codzienna pielęgnacja zamienia się w mały rytuał przyjemności.

Origins Ginger Hand & Body Lotion to kosmetyk uniwersalny- odpowiedni dla każdego typu skóry, na co dzień i „od święta”. Jeśli cenisz produkty wielofunkcyjne, które oszczędzają miejsce w łazience i torebce, a jednocześnie oferują coś więcej niż tylko nawilżenie, ten krem zdecydowanie powinien znaleźć się na Twojej półce. To dowód na to, że skuteczna pielęgnacja może iść w parze z wyjątkowym zapachem i chwilą relaksu- nawet w samym środku zimy.