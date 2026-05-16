Ten figowy zapach będzie hitem lata 2026. Pachnie jak wakacje na Wybrzeżu Amalfi
Najpiękniejsze zapachy na lato 2026 przenoszą nasze myśli do wymarzonych, wakacyjnych destynacji. Ten od Acqua di Parma to aromat zapierających dech w piersiach, włoskich krajobrazów. Po tę kompozycję będziemy sięgać nie tylko w podróży, ale również w upalne dni w mieście.
Perfumy, które pachną jak wakacje we Włoszech, to specjalność marki Acqua di Parma, która od 1916 roku tworzy zapachy inspirowane naturą słonecznej Italii. W tym sezonie w centrum zainteresowania znalazła się kompozycja, która zamyka we flakonie esencję włoskiego lata: słońce odbijające się od klifów Amalfi, soczyste cytrusy i aromat dojrzałych fig.
Perfumy Acqua di Parma Fico Di Amalfi La Riserva – jak pachną?
Zapach Acqua di Parma Fico Di Amalfi La Riserva to część kolekcji inspirowanej południem Włoch. Perfumy od pierwszej sekundy mają przywodzić na myśl urokliwe, wąskie uliczki, skąpane w słońcu wybrzeża i figowe gaje. Kompozycję otwierają energetyzujące, cytrusowe nuty grejpfruta, bergamotki i cytryny. W sercu wyczuć można aromat figowego miąższu, różowego pieprzu i płatków jaśminu. Całość zwieńcza aromatyczna baza, którą tworzą akordy drewna i benzoesu.
Te lekkie, zielono-owocowe perfumy to świeżość w zupełnie innym, nietuzinkowym wydaniu – zmysłowym, świetlistym, bardzo wakacyjnym i eleganckim. To zapach idealny do lnianej koszuli, długiej sukienki czy garnituru, który będziemy nosić przez całe lato.
Opinie o perfumach Acqua di Parma Fico Di Amalfi Riserva – jak oceniają go Polki?
Acqua di Parma Fico Di Amalfi La Riserva to bez wątpienia jeden z najciekawszych zapachów tego lata z nutą figi, która nieprzypadkowo stała się najbardziej pożądaną. Tak piszą o nim Polki:
Piękny zapach! Będę do niego wracać!
Zapach jest śliczny, długo utrzymuje się na skórze.
Jeśli szukasz oryginalnej kompozycji na wakacje, to propozycja, która może przypaść Ci do gustu.