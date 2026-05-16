Najpiękniejsze zapachy na lato 2026 przenoszą nasze myśli do wymarzonych, wakacyjnych destynacji. Ten od Acqua di Parma to aromat zapierających dech w piersiach, włoskich krajobrazów. Po tę kompozycję będziemy sięgać nie tylko w podróży, ale również w upalne dni w mieście.

Perfumy, które pachną jak wakacje we Włoszech, to specjalność marki Acqua di Parma, która od 1916 roku tworzy zapachy inspirowane naturą słonecznej Italii. W tym sezonie w centrum zainteresowania znalazła się kompozycja, która zamyka we flakonie esencję włoskiego lata: słońce odbijające się od klifów Amalfi, soczyste cytrusy i aromat dojrzałych fig.

Perfumy Acqua di Parma Fico Di Amalfi La Riserva – jak pachną?

Zapach Acqua di Parma Fico Di Amalfi La Riserva to część kolekcji inspirowanej południem Włoch. Perfumy od pierwszej sekundy mają przywodzić na myśl urokliwe, wąskie uliczki, skąpane w słońcu wybrzeża i figowe gaje. Kompozycję otwierają energetyzujące, cytrusowe nuty grejpfruta, bergamotki i cytryny. W sercu wyczuć można aromat figowego miąższu, różowego pieprzu i płatków jaśminu. Całość zwieńcza aromatyczna baza, którą tworzą akordy drewna i benzoesu.

Te lekkie, zielono-owocowe perfumy to świeżość w zupełnie innym, nietuzinkowym wydaniu – zmysłowym, świetlistym, bardzo wakacyjnym i eleganckim. To zapach idealny do lnianej koszuli, długiej sukienki czy garnituru, który będziemy nosić przez całe lato.

Opinie o perfumach Acqua di Parma Fico Di Amalfi Riserva – jak oceniają go Polki?

Acqua di Parma Fico Di Amalfi La Riserva to bez wątpienia jeden z najciekawszych zapachów tego lata z nutą figi, która nieprzypadkowo stała się najbardziej pożądaną. Tak piszą o nim Polki:

Piękny zapach! Będę do niego wracać! Zapach jest śliczny, długo utrzymuje się na skórze.

Jeśli szukasz oryginalnej kompozycji na wakacje, to propozycja, która może przypaść Ci do gustu.