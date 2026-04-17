Te zabiegi zafundowała sobie Maja Bohosiewicz. Lista może zaskoczyć
Jeszcze do niedawna temat medycyny estetycznej nie był wygodnym dla wielu gwiazd. Dziś jednak coraz więcej celebrytek otwarcie mówi o tym, jak dba o swoją urodę. Do tego grona należy także Maja Bohosiewicz, która postawiła na szczerość wobec swoich obserwatorów. Aktorka zdradziła, jakie zabiegi pomogły jej zachować promienny wygląd. Lista jest długa i może zaskoczyć…
Maja Bohosiewicz to polska aktorka, influencerka, jak również businesswoman pochodząca z Żor. Na swoim koncie ma wiele ról w filmach i serialach telewizyjnych. Szerszej publiczności dała się poznać za sprawą udziału w takich produkcjach jak: „M jak miłość”, „Wojna żeńsko-męska”, „Spadkobiercy”, „Londyńczycy”, czy „Pokaż, kotku, co masz w środku”. W 2013 r. pojawiła się na okładce polskiej edycji magazynu „Playboy”, a zaledwie rok wzięła udział „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jest również założycielką i właścicielką marki odzieżowej Le Collet.
Maja Bohosiewicz zdradziła z jakich zabiegów korzystała. Nie było tego mało…
Maja Bohosiewicz należy do grona tych gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Regularnie dzieli się tam swoją codziennością, odsłaniając kulisy życia prywatnego i zawodowego, czym skutecznie podtrzymuje zainteresowanie swoich fanów. Doskonale wie, że kluczem do sukcesu w sieci jest stały kontakt z obserwatorami, dlatego chętnie wchodzi z nimi w interakcje. Ostatnio zorganizowała na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, podczas której poruszono również temat medycyny estetycznej.
Aktorka nie unikała szczerości i bez wahania przyznała, że korzysta z tego typu zabiegów. W odpowiedzi na jedno z pytań wyliczyła, że ma na swoim koncie m.in. fotoodmładzanie BBL, laser tulowy, czy botoks.
O mamo! No jasne, że tak! BBL, laser tulowy, mezoterapia, kwas polimlekowy, botox (najczęściej wam pokazuję zabiegi, które robię, efekt i moje odczucia po)
– wyliczała na swoim Instagramie Bohosiewicz.
Doceniacie jej szczerość?