Jeszcze do niedawna temat medycyny estetycznej nie był wygodnym dla wielu gwiazd. Dziś jednak coraz więcej celebrytek otwarcie mówi o tym, jak dba o swoją urodę. Do tego grona należy także Maja Bohosiewicz, która postawiła na szczerość wobec swoich obserwatorów. Aktorka zdradziła, jakie zabiegi pomogły jej zachować promienny wygląd. Lista jest długa i może zaskoczyć…

Ma­ja Bo­ho­sie­wicz to polska ak­tor­ka, in­flu­en­cer­ka, jak również bu­si­nes­swo­man pochodząca z Żor. Na swo­­­­­im ko­­­­n­cie ma wie­le ról w fi­­­­l­mach i se­­­­­ria­­­­­lach te­­­­­le­­­­­wi­­­­­zy­­­­j­nych. Szer­szej pu­blicz­no­ści da­ła się po­znać za spra­wą udzia­łu w ta­kich pro­duk­cjach jak: „M jak mi­­­­­ło­­­­­ść”, „Wo­­­­j­na że­­­­ń­sko­­­­­-mę­­­­­ska”, „Spa­­­­d­ko­­­­­bie­­­­r­cy”, „Lo­­­­n­dy­­­­ń­czy­­­­­cy”, czy „Po­­­­­każ, ko­­­­t­ku, co masz w śro­­­­d­ku”. W 2013 r. po­­­­­ja­­­­­wi­­­­­ła się na okła­­­­d­ce po­­­­l­skiej edy­­­­­cji ma­­­­­ga­­­­­zy­­­­­nu „Play­­­­­boy”, a za­­­­­le­­­­­d­wie rok wzię­­ła udział „Two­­­­­ja twarz brzmi zna­­­­­jo­­­­­mo”. Jest rów­nież za­ło­ży­ciel­ką i wła­ści­ciel­ką mar­ki odzie­żo­wej Le Col­let.

Maja Bohosiewicz zdradziła z jakich zabiegów korzystała. Nie było tego mało…

Maja Bohosiewicz należy do grona tych gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Regularnie dzieli się tam swoją codziennością, odsłaniając kulisy życia prywatnego i zawodowego, czym skutecznie podtrzymuje zainteresowanie swoich fanów. Doskonale wie, że kluczem do sukcesu w sieci jest stały kontakt z obserwatorami, dlatego chętnie wchodzi z nimi w interakcje. Ostatnio zorganizowała na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, podczas której poruszono również temat medycyny estetycznej.

Aktorka nie unikała szczerości i bez wahania przyznała, że korzysta z tego typu zabiegów. W odpowiedzi na jedno z pytań wyliczyła, że ma na swoim koncie m.in. fotoodmładzanie BBL, laser tulowy, czy botoks.

O mamo! No jasne, że tak! BBL, laser tulowy, mezoterapia, kwas polimlekowy, botox (najczęściej wam pokazuję zabiegi, które robię, efekt i moje odczucia po)

– wyliczała na swoim Instagramie Bohosiewicz.

