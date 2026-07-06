Słodkie, ale orzeźwiające – takie są letnie perfumy Dolce&Gabbana Violet. Ten zapach to synergia nut soczystych owoców, delikatnych kwiatów i słodkiej wanilii. To idealna kompozycja na upalne dni.

Włoskie perfumy na lato pachną nie tylko cytryną i bergamotką. Ten uzależniający zapach od kultowej marki Dolce&Gabbana urzeka akordami czerwonych owoców. To czysta, beztroska, kobieca energia zamknięta we flakonie.

Perfumy Dolce&Gabbana Violet – jak pachną?

Dolce&Gabbana Violet to słodki, kwiatowo-owocowy zapach, który otwierają nuty czarnej porzeczki, cyklamenu i mandarynki z Madagaskaru. Po chwili rozwija się na skórze dzięki akordom słodkiej gruszki i jeżyny oraz czystej esencji z fiołka. Głębi całości dodają akcenty wanilii, piżma i drzewa sandałowego.

Kompozycja stworzona przez dwie twórczynie: Natalie Gracia-Cetto i Nisrine Grillié, wyraża nieskrępowaną radość życia i pełnię kobiecości. Jest jednocześnie słodka, świeża i zmysłowa – idealna na długie dni wypełnione słonecznym światłem i wakacyjną beztroską.