Wiosną sięgamy po perfumy inspirowane naturą. Jednym z ciekawszych jest kompozycja duńskiej marki Zarkoperfume. Zamiast klasycznych, dobrze nam znanych nut zawiera takie akordy, jak czarna róża czy esencja ziemi.



Wrażenie robi już sama formuła perfum. Aby ujawniła swoją głębię, trzeba energicznie wstrząsnąć flakonem. Dopiero w tym momencie łączą się ze sobą dwie fazy zapachu. Pierwsza zawiera olejki eteryczne, druga to przejrzysta baza z molekułami, dzięki którym aromat rozwija się na skórze. Na finisz wpływa jednak przede wszystkim złożoność i wyjątkowość nut zapachowych inspirowanych surowością i pięknem przyrody.

Zarko Cloud Collection NO.3 – ciekawy zapach na wiosnę

Zapach otwierają owocowe akordy czerwonych jagód, gruszki i mandarynki. Po chwili ujawnia się jego kwiatowe serce, które tworzą magnolia, tulipan i czarna róża. Lekkość kompozycji to zasługa nut ozonowych, które przywodzą na myśl powiew świeżego powietrza. Bazę skomponowano z aromatów drzewnych, białego piżma i wanilii madagaskarskiej. Zwieńczeniem całości jest akord esencji ziemi, który ma oddać surowość wilgotnego mchu czy leśnego podłoża.

Ta drzewno-owocowo-kwiatowa kompozycja to idealny wybór na wiosnę dla osób, które lubią świeże, a zarazem nieoczywiste perfumy.