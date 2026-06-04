Wyobraź sobie kwitnący latem ogród skąpany w promieniach zachodzącego słońca. Dokładnie tak pachną perfumy Guerlain Aqua Allegoria Rosa Rosa Forte. Ten odurzający kwiatowymi akordami zapach urzeka od pierwszego psiknięcia i idealnie dopełnia nasz styl w upalne dni.

Guerlain to jedna z najbardziej prestiżowych, francuskich marek perfumeryjnych, której historia sięga 1828 roku. Choć w portfolio ma tysiące wyjątkowych kompozycji, w ostatnich sezonach mówi się szczególnie o linii Aqua Allegoria obejmującej zapachy inspirowane magią natury. To właśnie jej częścią są perfumy Rosa Rosa Forte – uzależniający, różany aromat przywodzący na myśl letni ogród tonący w słońcu złotej godziny.

Guerlain Aqua Allegoria Rosa Rosa Forte – jak pachną te perfumy?

Guerlain Aqua Allegoria Rosa Rosa Forte to różane perfumy z akordami świeżych owoców i drzewną bazą. Zapach powstał w hołdzie dla natury i pachnie jak zamknięte we flakonie letnie powietrze w ogrodzie. Otwierają go nuty wody różanej i czarnej porzeczki. Po chwili kompozycja rozwija się na skórze dzięki aromatom róży, słodkiej brzoskwini i gruszki. Całość zwieńcza baza z drzewa sandałowego, wanilii, paczuli i białego piżma. Efekt? Jedne z najpiękniejszych romantycznych perfum na długie letnie wieczory, ciepłe dni w mieście i przyjęcia w ogrodzie.

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Opinie o perfumach Guerlain Aqua Allegoria Rosa Rosa Forte – co sądzą Polki?

Recenzje mówią same za siebie. Te perfumy to ideał dla osób zakochanych w zapachu róży. Polki uwielbiają je za wyjątkowe połączenie akordów, letnią lekkość i trwałość.

Zapach soczysty, wyrazisty i i skrzący. Do tego bardzo, bardzo trwały. Cudowny zapach, długo się utrzymuje. Kocham ten zapach. Bardzo kwiatowy, czuć róże.

To tylko niektóre z wielu opinii. Za 75 ml zapłacimy ok. 400 zł.