Czy są z nami fanki zapachu Calvin Klein Euphoria, które nie chcą wydawać kilkuset złotych? Znalazłyśmy dla Was idealny zamiennik. Mowa o Made in Lab 13. To woda perfumowana inspirowana kultowym aromatem Euphoria, dostępna w znacznie przystępniejszej cenie. Za butelkę 100 ml zapłacisz około 33,90.

Zamiennik Calvin Klein Euphoria

Perfumy te, zbliżone do oryginału, w głowie mają wyczuwalny granat, brzoskwinię, marakuję i malinę. W sercu lotos i magnolię. Połączenie owocowo‑kwiatowo‑orientalne sprawia, że zapach jest zmysłowy i elegancki. Trwałość może być nieco słabsza niż w przypadku luksusowego oryginału. To typowa różnica między inspirowanymi perfumami a markowymi flakonami. Zamienniki często skupiają się głównie na podobnym zapachu.

Mimo to Made in Lab 13 to świetna opcja dla osób, które chcą wypróbować słynny zapach Euphoria bez wydawania fortuny. Dzięki przystępnej cenie i zbliżonym nutom zapachowym można cieszyć się kobiecym aromatem.