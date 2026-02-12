Kwiatowe perfumy na wiosnę to klasyka gatunku. Te z nutą piwonii ujawniają jednak szczególnie elegancki charakter. Dzięki połączeniu owocowych, deserowych i świeżych nut pachną niebanalnie i przywodzą na myśl bukiet kwiatów słynących z dostojności i hipnotyzującego aromatu.

Mniej oczywisty niż róża, a jednocześnie równie szykowny i urzekający. Akord piwonii sprawia, że kwiatowe perfumy mają wyrafinowany, elegancki wymiar. Właśnie tak pachnie kompozycja z kolekcji Bloom. Aż trudno uwierzyć, że to zapach z sieciówki.

Perfumy z nutą piwonii. Ten zapach z Zary to ideał na wiosnę

Sercem kompozycji są kwiaty: róże, gardenie i irysy oraz piwonie, które stały się symbolem luksusu. Idealnie uzupełniają je nuty czarnej porzeczki i gruszki, dzięki którym zapach jest świeży i wymarzony na ciepłe dni. Całość zwieńczono słodkimi akordami czarnej wanilii i praliny, które nadają perfumom Peony delikatny, kremowy finisz ze szczyptą deserowej słodyczy.

Zapach zamknięto w minimalistycznym, różowym flakonie. To doskonała propozycja na wiosnę, balansująca pomiędzy klasyczną, kwiatowo-owocową świeżością a zmysłowością perfum gourmand. Ta kompozycja to jeden z naszych faworytów.