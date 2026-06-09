Lato to idealny moment, aby sięgnąć po lekkie i świeże perfumy, które nie tylko zapewnią uczucie odświeżenia, ale także dodadzą pewności siebie. Marka Zara od kilku lat ma w sprzedaży prawdziwe perełki zapachowe, które wcale nie odbiegają jakościowo od produktów luksusowych marek. Poznaj 5 zapachów z Zary, które warto przetestować w sezonie letnim.

1 Waterlily Tea Dress Kup teraz Zapach Waterlily Tea Dress to niezwykle subtelna i kobieca propozycja na lato od marki Zara. Jest to zapach z kategorii cytrusowo- aromatycznych, a w jego składzie znajdziemy między innymi: miętę, bergamotkę i piżmo. Kompozycja ta powstała w 2019 r., a jej twórczynią jest znana brytyjska perfumiarka Jo Malone.

2 Applejuice intense Kup teraz Applejuice w wersji intens to niezwykle radosny, kwiatowo- owocowy zapach skierowany do kobiet. Musujące nuty jabłka, pomarańczy i różowego grejpfruta zapewniają rześkość i świeżość, natomiast naturalny bukiet kwiatowy podkreśla zmysłowość. Co ciekawe kompozycja ta przywołuje na myśl kultowy zapach marki Chanel- Chance Eau Tendre.

3 Gracefully Madrid Kup teraz Gracefully Madrid marki Zara to kolejne cytrusowo- aromatyczne perfumy dla kobiet i mężczyzn. Zapach ten został wydany w 2021 r., a twórczynią kompozycji podobnie jak Waterlily Tea Dress jest Jo Malone. W składzie Gracefully Madrid znajdziemy pomarańczę (nuta głowy), geranium (nuta serca), oraz piżmo (nuta bazy).

4 Solar Mango Kup teraz Solar Mango to dość nowa propozycja zapachowa od marki Zara. Perfumy te miały swoją premierę w 2025 r., ale już zdołały podbić serca wielu kobiet. Jest to z pewnością propozycja dla wszystkich fanek mango i słonecznego jaśminu.