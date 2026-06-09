Te perfumy z Zary to prawdziwe hity. Oto najlepsze zapachy na lato
Lato to idealny moment, aby sięgnąć po lekkie i świeże perfumy, które nie tylko zapewnią uczucie odświeżenia, ale także dodadzą pewności siebie. Marka Zara od kilku lat ma w sprzedaży prawdziwe perełki zapachowe, które wcale nie odbiegają jakościowo od produktów luksusowych marek. Poznaj 5 zapachów z Zary, które warto przetestować w sezonie letnim.
Waterlily Tea DressKup teraz
Zapach Waterlily Tea Dress to niezwykle subtelna i kobieca propozycja na lato od marki Zara. Jest to zapach z kategorii cytrusowo- aromatycznych, a w jego składzie znajdziemy między innymi: miętę, bergamotkę i piżmo. Kompozycja ta powstała w 2019 r., a jej twórczynią jest znana brytyjska perfumiarka Jo Malone.
Applejuice intenseKup teraz
Applejuice w wersji intens to niezwykle radosny, kwiatowo- owocowy zapach skierowany do kobiet. Musujące nuty jabłka, pomarańczy i różowego grejpfruta zapewniają rześkość i świeżość, natomiast naturalny bukiet kwiatowy podkreśla zmysłowość. Co ciekawe kompozycja ta przywołuje na myśl kultowy zapach marki Chanel- Chance Eau Tendre.
Gracefully MadridKup teraz
Gracefully Madrid marki Zara to kolejne cytrusowo- aromatyczne perfumy dla kobiet i mężczyzn. Zapach ten został wydany w 2021 r., a twórczynią kompozycji podobnie jak Waterlily Tea Dress jest Jo Malone. W składzie Gracefully Madrid znajdziemy pomarańczę (nuta głowy), geranium (nuta serca), oraz piżmo (nuta bazy).
Solar MangoKup teraz
Solar Mango to dość nowa propozycja zapachowa od marki Zara. Perfumy te miały swoją premierę w 2025 r., ale już zdołały podbić serca wielu kobiet. Jest to z pewnością propozycja dla wszystkich fanek mango i słonecznego jaśminu.
Vetiver PamplemousseKup teraz
Ostatnią na naszej liście jest kolejna woda perfumowana stworzona przez popularną brytyjską perfumiarkę Jo Malone. Vetiver Pamplemousse, bo o nim mowa to niezwykle świeży i energetyzujący zapach, łączący cytrusową witalność grejpfruta i cytryny wraz z drzewnym i wyrafinowanym tłem wetiweru.