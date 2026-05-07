Kwiatowe perfumy wiosną i latem biją rekordy popularności. Znalezienie takich, które zaskakują nas swoim składem, bywa jednak niemałym wyzwaniem. To dlatego ten zapach od Coach urzeka od pierwszej sekundy.

Jeśli szukasz świeżych, ale zmysłowych perfum na ciepłe dni, ta kompozycja może okazać się dobrym wyborem. Perfumy Coach Floral wyróżniają się nieoczywistym połączeniem nut: kwiatowych, drzewnych i cytrusowych, które tworzą wyjątkowo harmonijną całość.

Jak pachną perfumy Coach Floral?

Ich zapach czaruje od pierwszego wdechu, ponieważ otwierają go akordy świeżego sorbetu ananasowego, pomarańczy i bergamotki przyprawione szczyptą różowego pieprzu. W sercu rozkwitają róża herbaciana, jaśmin i gardenia. Całość zwieńczona jest bazą, w której królują nuty drzewne, wanilia i paczuli. Coach Floral to nowe spojrzenie na klasykę. To zapach świeży, inspirowany naturą, a jednocześnie niezwykle elegancki i budzący pozytywne emocje. Idealnie nadaje się do noszenia na co dzień, ale też na wyjątkowe okazje. Kompozycję zamknięto w szykownym flakonie z logo marki i małą ozdobą w postaci kwiatu róży herbacianej.

Opinie o perfumach Coach Floral – jak oceniają je Polki?

Wyjątkowe połączenie nut, trwałość i subtelność – wszystko to sprawiło, że perfumy Coach Floral trafiły w gust wielu Polek. Internautki opisują ten zapach jako delikatny, ale bardzo trwały, świeży, ale z wyczuwalną nutą słodyczy.

Absolutnie fantastyczne perfumy, idealne na ciepłe dni Leciutki, zwiewny, cytrusowy, ale bardzo trwały. Ma w sobie wszystko co uwielbiam. Jest słodki, dość intensywny i długo utrzymuje się na skórze. Zapach zdecydowanie oryginalny, nieźle utrzymuje się na skórze i ubraniach.

Czytamy na temat zapachu w serwisie Notino. Jeśli marzą Ci się romantyczne, kobiece perfumy na ciepłe miesiące, ta świeża kompozycja to propozycja warta uwagi.