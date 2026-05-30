Oto jeden z najbardziej soczystych zapachów na lato. Perfumy Tous Sorbet Garden łączą w sobie akordy słodkich owoców i delikatne, kwiatowe nuty. Kompozycja inspirowana letnim ogrodem urzeka od pierwszego wdechu.

Tous to jedna z najpopularniejszych marek biżuteryjnych na świecie. Nie wszyscy wiedzą jednak, że ich kultowy symbol – miś, zdobi nie tylko złote naszyjniki, kolczyki i bransoletki, ale też flakony perfum. W portfolio marki znalazłyśmy zapach idealny na upalne dni. Działa jak zastrzyk pozytywnej energii i doskonale współgra z muśniętą słońcem skórą.

Jak pachną perfumy Tous Sorbet Garden?

Perfumy Tous Sorbet Garden to energetyzująca, świeża, owocowo-kwiatowa kompozycja inspirowana dzikim, letnim ogrodem. Zapach, który jest dziełem perfumiarza Juliena Plos, otwiera się nutami soczystych owoców: miąższu mango, czerwonego jabłka i słodkiej gruszki. Po chwili na skórze rozwijają się akordy serca: biała piwonia, frezja i ylang-ylang. Całość zwieńcza otulająca baza z drewna sandałowego, tonki i paczuli. Perfumy powstały z myślą o celebrowaniu radości życia. Zamknięto je we flakonie w energetycznych, odważnych barwach – od fuksji po soczysty pomarańcz.

Opinie o perfumach Tous Sorbet Gaden – jak oceniają je Polki?

Nietuzinkowy zapach z piwonią i miąższem mango doczekał się wiernego grona fanek. Polki pokochały jego świeży, ale bardzo elegancki aromat, który przywodzi na myśl najcieplejsze, letnie dni. Dowodzą tego opinie na temat perfum.

Piękny, kwiatowy zapach idealny na lato Jak dla mnie są one po prostu cudowne Przepiękne, bardzo trwałe, uwodzicielskie.

To tylko niektóre z wielu recenzji. Za 90 ml zapłacimy ok. 340 zł.