Kosztują 50 złotych, a uchodzą za jeden z najpiękniejszych zapachów na lato. Perfumy Elizabeth Arden Sunflowers to esencja ciepłego, słonecznego poranka zamknięta w butelce. W składzie kwiat pomarańczy, melon i bursztyn.

Niektóre perfumy na lato przywodzą na myśl wspomnienia z dalekich podróży. Inne pachną powrotem do natury i znajomą sielskością. Do tej drugiej grupy należy zapach Elizabeth Arden Sunflowers porównywany do zapachu łąki czy ogrodu o wschodzie słońca.

Perfumy Elizabeth Arden Sunflowers – jak pachną?

Elizabeth Arden Sunflowers to z pozoru klasyczna, kwiatowo-owocowa kompozycja, jednak jej nuty rozwijają się na skórze, tworząc aurę ciepła i wakacyjnej beztroski. Pierwsze sekundy po aplikacji należą do aromatycznego kwiatu pomarańczy i orzeźwiającego melona, a także soczystych cytrusów: cytryny, mandarynki i bergamotki. Po chwili rozkwita serce zapachu z wyczuwalnymi akordami irysa, jaśminu i róży. Całości dopełniają ciepłe nuty dojrzałej brzoskwini, bursztynu i drzewa sandałowego. Jeśli miałabym określić ten zapach jednym słowem, byłby promienny. Kojarzy się z letnią wolnością, radością i słońcem. Jego twórców zainspirowały skąpane w słońcu pola słoneczników.

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Opinie o perfumach Elizabeth Arden Sunflowers – jak oceniają je Polki?

Ta pozycja w portfolio marki Elizabeth Arden to jeden z najbardziej lubianych zapachów na lato. Świadczą o tym opinie Polek w serwisie internetowym Notino.

Lato zamknięte w flakonie Jest jak kapsuła z letnimi wspomnieniami. Niesamowicie poprawiają nastrój. Polecam bardzo. Świetnie się noszą w upały. Zapach z nieco ostrego uspokaja się i wtapia w skórę. Wtedy wychodzą z niego najpiękniejsze nuty.

To tylko niektóre z wielu recenzji na temat perfum Sunflowers. Jeśli poszukujesz interesującego, ciepłego zapachu na upały, ten może trafić w Twój gust.